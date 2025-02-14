Зустріч Зеленського та віцепрезидента США Венса перенесли: причини

Причиною стало доопрацювання Україною проєкту меморандуму про партнерство, з яким має ознайомитися американська сторона.

Заплановану на 14 лютого зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса в рамках Мюнхенської безпекової конференції перенесли. Причиною стало доопрацювання Україною проєкту меморандуму про партнерство, з яким має ознайомитися американська сторона.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на співрозмовника в українській делегації

Повідомляється, що йдеться саме про перенесення на пізніший час, а не про скасування переговорів.

Співрозмовник "Європейської правди" повідомив, що причиною перенесення стало погодження меморандуму щодо партнерства між Україною та США.

За даними джерел, 12 лютого президент України та колишній президент США Дональд Трамп домовилися, що Київ доопрацює документ і передасть його на розгляд американській стороні.

Україна виконала це завдання, і США попросили додатковий час – до 17:00 – для роботи над документом.

Зазначається, що рішення про зміну графіка, ймовірно, ухвалили в останній момент – частину українських журналістів навіть встигли допустити на місце зустрічі.