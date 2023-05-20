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Звідки росія бере необхідне для будівництва нових ракет: Подоляк пояснив

20 травня 2023, 14:55
Звідки росія бере необхідне для будівництва нових ракет: Подоляк пояснив
Фото: Укрінформ
Новий пакет санкцій ЄС покликаний заблокувати можливість росії обходити вже запроваджені обмеження, завдяки яким вона досі має змогу виробляти ракети.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що попри численні санкції, запровадженні проти російської війскової машини, країна-агресорка продовжує шукати шляхи для обходу цих обмежень.
 
Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, сьогодні знаходяться країни, які все ж допомагають рф діставати необхідне для будівництва нових ракет. Вони періодично "цинічно й лицемірно говорять слово "мир", і водночас шукають можливість забезпечити ворога посередництвом щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення.

"У нас є робоча група при Офісі Президента Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, які вже запроваджені та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передають нашим партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість росії обходити санкції", - розповів Подоляк.

Однак попри те, що росія й далі виготовляє ракети, це вже "зовсім не та кількість, яка була раніше", каже Подоляк. Це пов'язано з тим, що рф сьогодні витрачає більше, аніж може виготовляти.

"росія хоче мати затяжний конфлікт, але дуже низької інтенсивності. Тому що в неї немає ресурсу на затяжний конфлікт високої інтенсивності. Нам не вигідно ні одне, ні друге. Але хочу підкреслити: в росії немає необмежених ресурсів. У росії з ресурсами теж величезні проблеми. Тому що країни поступово відмовляються давати можливість закупляти через них різні продукти", - зауважив Подоляк.

 

ракетиПодоляквійна в Україніросія окупанти

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