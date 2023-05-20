Звідки росія бере необхідне для будівництва нових ракет: Подоляк пояснив

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що попри численні санкції, запровадженні проти російської війскової машини, країна-агресорка продовжує шукати шляхи для обходу цих обмежень.

За його словами, сьогодні знаходяться країни, які все ж допомагають рф діставати необхідне для будівництва нових ракет. Вони періодично "цинічно й лицемірно говорять слово "мир", і водночас шукають можливість забезпечити ворога посередництвом щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення.

"У нас є робоча група при Офісі Президента Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, які вже запроваджені та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передають нашим партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість росії обходити санкції", - розповів Подоляк.

Однак попри те, що росія й далі виготовляє ракети, це вже "зовсім не та кількість, яка була раніше", каже Подоляк. Це пов'язано з тим, що рф сьогодні витрачає більше, аніж може виготовляти.

"росія хоче мати затяжний конфлікт, але дуже низької інтенсивності. Тому що в неї немає ресурсу на затяжний конфлікт високої інтенсивності. Нам не вигідно ні одне, ні друге. Але хочу підкреслити: в росії немає необмежених ресурсів. У росії з ресурсами теж величезні проблеми. Тому що країни поступово відмовляються давати можливість закупляти через них різні продукти", - зауважив Подоляк.