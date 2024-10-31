Звільнені з полону українці розповіли в Канаді про катування

У Монреалі нині – другий день конференції щодо звільнення полонених та повернення депортованих.

У Монреалі в межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру звільнені з полону українці розповіли про катування, які проти них застосовували росіяни.

Про це йдеться на сайті президента.

Військовополонений Максим Колесніков, який провів у полоні десять місяців, розповів, що в ув'язненні їх били і не давали їсти. Також полоненим забороняли між собою спілкуватися і змушували стояти годинами.

Колесніков закликав боротися за звільнення свого побратима, життя якого в небезпеці.

Дружина полоненого кримського журналіста Владислава Єсипенка, Катерина, розповіла, що його катували струмом.

росіяни затримали Єсипенка ще до повномасштабного вторгнення, в березні 2021 року.