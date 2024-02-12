Звільнення Залужного посилить відповідальність Зеленського за будь-яку невдачу на фронті – WSJ

Сирського вважають більш близьким до Зеленського.

Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ перекладе відповідальність за те, що відбувається на полі бою насамперед не нового головкома Олександра Сирського, а на президента Володимира Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зеленський наголосив на необхідних термінових змінах для реформування армії.

"За словами Зеленського, цей крок спрямований на перезавантаження військових зусиль країни, оскільки українські війська намагаються утримати лінію фронту проти росії. Але заміна такої популярної фігури, як Залужний, на генерал-полковника Олександра Сирського, який вважається більш близьким до президента, тісніше пов'яже Зеленського з рішеннями на полі бою, що зробить його більш відповідальним за будь-яку невдачу", - пише видання.

Неоднозначно на таку зміни відреагувало і суспільство, оскільки Залужний користувався шаленою підтримкою.

"Тертя зростали в міру того, як політичні імперативи все частіше вступали в протиріччя з реаліями війни. У той час як Зеленський намагався зберігати оптимізм, Залужний змалював більш похмуру картину перспектив України", - пише видання.

Тим часом, за словами Зеленського, призначення Сирського може сприяти налагодженню більш ефективних робочих відносин.

"Багато з проблем, які він назвав, включаючи брак західної допомоги та людських ресурсів, не можуть бути вирішені головнокомандувачем. Але призначення Сирського може сприяти налагодженню більш ефективних робочих відносин", - зазначають у WSJ.

Попри це, про розчарування кажуть і самі військові, мовляв, зміна керівництва не змінить ситуацію, з якою вони стикаються на полі бою.

"Що конкретно зміниться для мене від того, що у мене буде інший головнокомандувач? Абсолютно нічого. Я бачу, де ворог. Я знаю, що з ним робити", - сказав один із бійців.