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Звільненому Криму доведеться пройти "дружню мілітаризацію" – Ташева

18 травня 2023, 18:29
Звільненому Криму доведеться пройти
ташева
Чиновниця підкреслила, що півострів має бути економічно сильним українським регіоном, повністю вписаним у всі реформи країни.

Після визволення від російської окупації Крим має бути максимально інтегрований в українську і європейську інфраструктуру, а також повинен пройти "дружню мілітаризацію".

Про це під час заходу "Пам'ятаємо історію – повертаємо територію" наголосила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Однозначно Крим має бути максимально поєднаний з материковою частиною України і, звісно, має бути максимально вписаний в європейську інфраструктуру", – зазначила Ташева.

За її словами, це має бути економічно сильний український регіон, повністю вписаний в усі реформи, які відбулися в країні з 2014 року, і в гуманітарний простір.

Вона підкреслила, що на півострові має відбутися "дружня мілітаризація". Тобто Крим повинен повністю позбутися російського флоту, натомість бути вписаним в український контекст, з українськими збройними силами, українським Військово-морським флотом, де військовий компонент правильно співіснує з цивільним життям.

Також представниця президента в АРК зазначила, що Крим має бути туристично розвиненим регіоном, цілорічним курортом – але при цьому не обмежуватися стереотипом "море, гори, сонце", а стати територією, де розвиваються три корінні народи: кримські татари, караїми і кримчаки.

У свою чергу також присутній на заході голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв наголосив на необхідності законодавчого забезпечення колективних і політичних прав корінних народів, таких як право на землю, мову, освіту, участь у представницьких органах, і зокрема – на самовизначення, тобто створення національно-територіальної автономії.

Криммілітаризаціявійна в Україніросія окупанти

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