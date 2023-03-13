Звіт ЄС про відповідність України критеріям буде в травні

Український уряд планує виконати всі критерії, крім одного.

Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв буде представлена в травні цього року.

Про це заявила віце прем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Пише Європейська правда.

До цього часу уряд завершить виконання більшості з цих критерії.

Демонстрації оцінки передуватиме обговорення між державами-членами і Україною, яке відбудеться в березні, проте першу формалізовану оцінку варто чекати лише наприкінці весни, заявила Стефанішина.

"Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council, така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня. А вже 20 березня я візьму участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де ми проговоримо всі 7 рекомендацій та визначимо конкретну дату", – сказала віце прем'єр з євроінтеграції.

Європейський Союз під час надання Україні статусу кандидата визначив 7 критеріїв, виконання яких є обов’язковою умовою для подальшого зближення, в тому числі для початку переговорів про вступ України до ЄС.

На сьогодні є експертні оцінки того, як український уряд виконує усі кандидатські вимоги, а офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена лише в жовтні.

Проте, щоби допомогти Києву визначити проблемні точки, Єврокомісія погодилася представити навесні усну проміжну оцінку прогресу України. Точна дата наразі невідома.

"Я запрошу колег в Україну і вважаю, що це засідання General affairs council могло би відбутися в Києві", – пояснила Стефанішина.

Вона вважає, що Україна майже повністю завершити виконання 7 критеріїв до цього часу: "Декілька блоків у нас вже політично завершені, лишилися технічні питання... Залишаться завдання щодо імплементації закону про національні меншини".

За оцінкою віце прем’єра, ВР до того часу ухвалить закон щодо структурування рекламного ринку в Україні і це дозволить уряду заявити про виконання критерію щодо реформи медіа.

"Очільник НАБУ призначений; концепція реформування правоохоронних органів підготовлена і має бути схвалена рішенням президента; завершиться процес відбору членів ВККС. Таким чином ми закриваємо антикорупційний, правоохоронний і судовий блок", – сказала представник уряду.

Стефанішина також впевнена у позитивній оцінці реформи системи відбору суддів Конституційного суду, попри те, що Україна не призначатиме 7-го члена Дорадчої групи експертів, як початково рекомендувала Венеційська комісія. Замість цього Україна внесе у процедуру відбору інші зміни, що дадуть міжнародним експертам право спільно заблокувати відбір у разі незгоди з українськими колегами: "Ми не знайшли жодних юридичних підстав для того, щоби був сьомий експерт. Ми провели переговори з Венеційською комісією та з Єврокомісією та домовилися, що модель відбору суддів КСУ буде базуватися на моделях, що діяли для інших судових органах, як-то ВРП: зокрема, рішення ДГЕ буде ухвалюватися 4-ма голосами".

Таки підхід у Єврокомісії підтримали.

"Щодо цього ми домовилися з Єврокомісією і будемо продовжувати говорити про те, як запустити конкурс – ми розраховуємо на запуск у кінці квітня", додала Стефанішина.

По розрахункам віце прем’єра, ЄС зарахує "антиолігархічний" критерій попри те, що Україна не поспішає виконувати в його початковому вигляді. Замість цього, уряд обіцяє переключитися на зменшення впливу олігархів через антимонопольні та антикорупційні заходи, без складання суперечливого реєстру олігархів.

"У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом", – підсумувала віцепрем’єр.