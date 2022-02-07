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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Зв'язок між МАГАТЕ і ЗАЕС відновлено

Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання
У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що власними зусиллями відновили зв'язок з Міжнародним агентством з атомної енергії для передачі даних ЗАЕС.
Зв Фото: dpa

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"1 липня 2022 року НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії", - йдеться у повідомленні.

Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів і досі не працюють, Енергоатом відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ . "Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", – заявили в "Енергоатомі".

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02 07 2022 12:34
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