ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ НАЕК "Енергоатом" повідомили, що власними зусиллями відновили зв'язок з Міжнародним агентством з атомної енергії для передачі даних ЗАЕС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зв'язок між МАГАТЕ і ЗАЕС відновлено
Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання
Фото: dpa
Про це йдеться у соцмережах компанії.
"1 липня 2022 року НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії", - йдеться у повідомленні.
Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів і досі не працюють, Енергоатом відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ . "Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", – заявили в "Енергоатомі".
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02 07 2022 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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