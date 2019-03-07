Звинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти

Суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, обвинуваченого в роботі на російські спецслужби.

"Суд задовольнив наше клопотання і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - повідомив адвокат Валентин Рибін, інформує LB.ua.

Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, в тому числі і на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, який визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно в вигляді арешту.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації. Як пояснили в СБУ, посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур.