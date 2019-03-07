Звинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти
"Суд задовольнив наше клопотання і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - повідомив адвокат Валентин Рибін, інформує LB.ua.
Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, в тому числі і на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, який визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно в вигляді арешту.
Нагадаємо, що Служба безпеки викрила чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації. Як пояснили в СБУ, посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур.
Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження.
Виявилося, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали Станіслава Єжова, він працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
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