З’явилась інформація про роботу метро і залізниці після обстрілу столиці

Просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчих укриттів

Рух поїздів червоною лінією метро в Києві призупинено, водночас усі підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомляє "Київський метрополітен".

Також тимчасово закрито пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

"Просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчих укриттів. Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, в "Укрзалізниці" повідомляють, що всі поїзди в Києві прибувають та вирушають за графіком, вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.