CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПросимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчих укриттівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З’явилась інформація про роботу метро і залізниці після обстрілу столиці
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Рух поїздів червоною лінією метро в Києві призупинено, водночас усі підземні станції працюють як укриття.
Про це повідомляє "Київський метрополітен".
Також тимчасово закрито пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота".
"Просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчих укриттів. Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
В свою чергу, в "Укрзалізниці" повідомляють, що всі поїзди в Києві прибувають та вирушають за графіком, вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.
Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2022 10:21 МЕДІА
- ФОТО Музейний комплекс митрополита Шептицького створять у Львові
- ВІДЕО Перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros з'явився в мережі
- ФОТО Житлове містечко для українців відкрили у Данії
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ