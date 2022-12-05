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З’явилися нові погрози українським дипломатам

05 грудня 2022, 11:21
З’явилися нові погрози українським дипломатам
Джерело: mind.ua
Міністерство закордонних справ повідомило про три нові погрози українським дипломатам, які невідомі надсилають у конвертах – загалом вже 21 такий випадок.

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - повідомив речник.

За словами Ніколенка, слідчі дії тривають.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози та доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України.

Іспаніятерактпогрозиміністерство закордонних справКулеба

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