З’явилися нові погрози українським дипломатам
Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - повідомив речник.
За словами Ніколенка, слідчі дії тривають.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози та доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України.