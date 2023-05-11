З'явилися нові вимоги до українського продовольства

П'ять країни ЄС закликали Єврокомісію посилити заборону на імпорт продовольства з України.

Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини закликали Єврокомісію виправити норми, що обмежують імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє PAP.

Згідно з листом, підписаним міністрами сільського господарства цих країн, заборона на імпорт, запроваджена 2 травня, не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до цієї дати, створюючи ризик того, що контракти без дати можуть бути оформлені на митниці.

У цьому контексті вони також вимагають підтвердження з боку Єврокомісії, що з набуття чинності нового регламенту про призупинення мита для України ще на один рік, набуде чинності й регламент ЄК, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця цього року.