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З'явилися нові вимоги до українського продовольства

11 травня 2023, 19:22
З'явилися нові вимоги до українського продовольства
Фото з вільного доступу
П'ять країни ЄС закликали Єврокомісію посилити заборону на імпорт продовольства з України.

Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини закликали Єврокомісію виправити норми, що обмежують імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє PAP.

Згідно з листом, підписаним міністрами сільського господарства цих країн, заборона на імпорт, запроваджена 2 травня, не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до цієї дати, створюючи ризик того, що контракти без дати можуть бути оформлені на митниці.

У цьому контексті вони також вимагають підтвердження з боку Єврокомісії, що з набуття чинності нового регламенту про призупинення мита для України ще на один рік, набуде чинності й регламент ЄК, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця цього року.

Нагадаємо, що з 2 травня по 5 червня цього року, (з можливістю продовження) діє регламент ЄС, що забороняє вільний обіг насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Однак вони все ж можуть провозитись транзитом через території цих п'яти країн.

 

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