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З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російському аеродрому Борисоглєбськ

14 серпня 2024, 19:07
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російському аеродрому Борисоглєбськ
Фото: english.yonhapnews.co.kr
На аеродромі Борисоглєбськ базувалися російські винищувачі.
Супутник зафіксував наслідки ударів українських безпілотників по робочому військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області країни-агресора росії.
 
Про це йдеться у повідомленні "Радіо Свобода"  проєкт "Схеми".
 
На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які є в розпорядженні проєкту, видно, що українські дрони уразили північно-західну частину аеродрому, зокрема зруйновано кілька ангарів. За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там розташована технічно-експлуатаційна частина, яка здійснює ремонт і обслуговування літаків.
 
Аеродром Борисоглєбськ використовують військово-повітряні сили рф, там, зокрема, базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 і Су-35.
війна в Україніросія окупантивинищувачі

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