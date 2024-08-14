З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російському аеродрому Борисоглєбськ

На аеродромі Борисоглєбськ базувалися російські винищувачі.

Супутник зафіксував наслідки ударів українських безпілотників по робочому військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області країни-агресора росії.

Про це йдеться у повідомленні "Радіо Свобода" проєкт "Схеми".

На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які є в розпорядженні проєкту, видно, що українські дрони уразили північно-західну частину аеродрому, зокрема зруйновано кілька ангарів. За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там розташована технічно-експлуатаційна частина, яка здійснює ремонт і обслуговування літаків.

Аеродром Борисоглєбськ використовують військово-повітряні сили рф, там, зокрема, базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 і Су-35.