З’явилися супутникові знімки ураженого заводу й корабля у Керчі

Судячи з фото, російський ракетоносій "Аскольд" досі залишається на плаву.

У мережі оприлюднено супутникові знімки, на яких можна побачити, який вигляд зараз мають завод і корабель у Керчі в тимчасово окупованому Криму, по яких учора вдарили Збройні сили України.

Фото Planet Labs опублікував проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода").

"За моїми даними 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", - розповів капітан першого рангу ВМС запасу Андрій Риженко у коментарі "Схемам".

За його словами, цей малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт" може нести до вісьми ракет типу "Калібр".