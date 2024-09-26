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Зима без світла прямо вплине на здатність ЗСУ протистояти агресору – WP

26 вересня 2024, 18:35
Зима без світла прямо вплине на здатність ЗСУ протистояти агресору – WP
Фото: Генштаб ЗСУ
Зокрема очікується зменшення кількості пожертв на армію від населення, а це безпосередньо вплине на війська.
Через російські удари по українській енергетиці ця зима не просто буде найгіршою в сучасній історії України. Проблеми з енергопостачанням прямо позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.
 
Про це пише The Washington Post (WP).
 
Газета зазначає, що найкращий сценарій на зиму передбачає відсутність світла по 4 години на добу. Але є й значно гірші сценарії, які передбачають відключення світла по 20 годин на добу і лише по 4 години зі світлом.
 
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН у середу заявив, що путін намагається зламати дух українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру.
 
Ось так путін готується до зими: сподівається помучити мільйони українців, звичайні родини, жінок, дітей, звичайні міста, звичайні села. путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та капітулювати.
 
Як зазначає WP, наслідків від тривалих відключень електроенергії буде багато — від перебоїв з водопостачанням та опаленням до подальшого погіршення і так понівеченої української економіки. Але найбільшою жертвою може стати і без того підбита психіка українців, пише газета. 
 
"Виснаження населення має прямі військові наслідки, оскільки багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвуваннями для придбання необхідного обладнання — підтримка, яка, ймовірно, скоротиться, коли у людей закінчаться ресурси", – йдеться у публікації.
 
Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, висловив занепокоєння, що через енергетичні проблеми цієї зими українці можуть стати виснаженими, пригніченими та злими".
 
"Я найбільше боюся, що після того, як люди переживуть таку зиму, не буде жодного способу знайти консенсус серед населення", — сказав він.
 
Директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький вважає, що холодні дні у темряві можуть змінити ставлення українців до війни. За його словами, зараз населення в переважній більшості проти миру з росією "за будь-яку ціну", але опитування громадської думки свідчать про збільшення кількості людей, які готові йти на важкі компроміси заради припинення війни.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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