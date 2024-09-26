Зима без світла прямо вплине на здатність ЗСУ протистояти агресору – WP

Зокрема очікується зменшення кількості пожертв на армію від населення, а це безпосередньо вплине на війська.

Через російські удари по українській енергетиці ця зима не просто буде найгіршою в сучасній історії України. Проблеми з енергопостачанням прямо позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.

Про це пише The Washington Post (WP).

Газета зазначає, що найкращий сценарій на зиму передбачає відсутність світла по 4 години на добу. Але є й значно гірші сценарії, які передбачають відключення світла по 20 годин на добу і лише по 4 години зі світлом.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН у середу заявив, що путін намагається зламати дух українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру.