СПОРТ НОВИНИЗимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії
Зимові Ігри-2026 заплановані на 6-26 лютого
Фото: з вільних джерел
Таке рішення ухвалили голосування на 134-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні, повідомляє МОК.
Зимові Ігри-2026 заплановані на 6-26 лютого.
Окрім заявки італійських міст на проведення Олімпіади претендували шведські Стокгольм та Орє. За підсумками голосування вони програли з рахунком 47-34.
Італія вже вчетверте стане господаркою Олімпійських ігор, до цього вони відбувалися в країні в 1960 році - літні Ігри в Римі та зимові в Кортіні-д'Ампеццо, а також у 2006 році - зимові Ігри в Турині.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Росію можуть усунути від Олімпіади-2020 у Токіо.
Нагадаємо, що програма зимової Олімпіади-2022 поповниться шістьма дисциплінами.
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