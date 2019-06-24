Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Таке рішення ухвалили голосування на 134-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні, повідомляє МОК.

Зимові Ігри-2026 заплановані на 6-26 лютого.

Окрім заявки італійських міст на проведення Олімпіади претендували шведські Стокгольм та Орє. За підсумками голосування вони програли з рахунком 47-34.

Італія вже вчетверте стане господаркою Олімпійських ігор, до цього вони відбувалися в країні в 1960 році - літні Ігри в Римі та зимові в Кортіні-д'Ампеццо, а також у 2006 році - зимові Ігри в Турині.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Росію можуть усунути від Олімпіади-2020 у Токіо.

Нагадаємо, що програма зимової Олімпіади-2022 поповниться шістьма дисциплінами.