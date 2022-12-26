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Зимовим чемпіоном України з хокею став "Сокіл"

26 грудня 2022, 10:10
Зимовим чемпіоном України з хокею став
Хокей
Київський «Сокіл» розгромив ХК «Київ» з рахунком 6:0

У регулярному чемпіонаті України з хокею відбулися останні матчі перед новорічною паузою.

На перерву лідером йде київський «Сокіл», який розгромив ХК «Київ» з рахунком 6:0, передає Укрінформ.

Результати інших поєдинків:

«Дніпро» (Херсон) - «Кременчук» - 4:5

«Легіон» (Калуш) - «Харківські Берсерки» - 8:3.

«Сокіл» має 42 очки (після 18-ти ігор), у «Кременчука» - 40 (18), у «Дніпра» - 39 (16).


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