Зимовим чемпіоном України з хокею став "Сокіл"
26 грудня 2022, 10:10
Хокей
Київський «Сокіл» розгромив ХК «Київ» з рахунком 6:0
У регулярному чемпіонаті України з хокею відбулися останні матчі перед новорічною паузою.
На перерву лідером йде київський «Сокіл», який розгромив ХК «Київ» з рахунком 6:0, передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків:
«Дніпро» (Херсон) - «Кременчук» - 4:5
«Легіон» (Калуш) - «Харківські Берсерки» - 8:3.
«Сокіл» має 42 очки (після 18-ти ігор), у «Кременчука» - 40 (18), у «Дніпра» - 39 (16).