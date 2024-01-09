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ПОЛІТИКА

Зимовий наступ путіна провалився – Bild

09 січня 2024, 20:00
Зимовий наступ путіна провалився – Bild
Фото: REUTERS
На північ від Авдіївки Донецької області російські загарбники застрягли в районі села Петрівське.

Зимовий наступ російських військ в Україні провалився. Через три місяці від початку штурмів у Донецькій і Харківській областях окупанти не досягли нічого, крім величезних втрат як в особовому складі, так і в техніці. 

Про це пише військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Зазначається, що за ці місяці було знищено понад 400 одиниць бойової техніки російських загарбників. росія залишається далекою від захоплення Куп'янська і Авдіївки, так само як і в жовтні минулого року.

Рьопке пише, що на північ від Авдіївки російські солдати зав'язли біля невеличкого села Петрівське - українська армія утримує оборону там за допомогою дронів-камікадзе і бронетранспортерів Bradley. Кілька місяців на цій ділянці фронту не відбувається серйозних змін, тому росіяни поки що не можуть оточити Авдіївку. 

"На північ від Куп'янська, який українські війська звільнили восени 2022 року, російська армія застрягла біля села Синьківка. Тут танкові роти ЗС рф одна за одною натикаються на мінні поля, втрачаючи техніку. З російськими солдатами тут насамперед борються за допомогою касетних боєприпасів і гранат, які скидаються з дронів", - зазначає журналіст.

На його думку, залишається відкритим питання про те, як довго Україна зможе стримувати наступ російської армії і чи вистачить бійцям ЗСУ боєприпасів для цього. 

"За російськими атаками за участю тисяч солдатів у листопаді та грудні послідували більш дрібні зіткнення, які тривають протягом останнього тижня. росії, очевидно, доведеться знову збирати резерви, перш ніж вона зможе вкотре перейти в наступ", - пише військовий оглядач.

Путінрф тероризмнаступ рф

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