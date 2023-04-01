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Зимовий наступ росії на сході України провалився — розвідка Британії

01 квітня 2023, 13:09
Зимовий наступ росії на сході України провалився — розвідка Британії
Плани військових рф розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали краху.

На початку січня начальник  генштабу росії генерал Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування спеціальною військовою операцією в Україні.

Пише Twitter Міноборони Британії.

 "Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився", - йдеться а твіті.

На кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська досягли мінімальних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої  мобілізації. 

"Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі", - пише британське МО. 

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