Зимовий наступ росії на сході України провалився — розвідка Британії
На початку січня начальник генштабу росії генерал Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування спеціальною військовою операцією в Україні.
Пише Twitter Міноборони Британії.
"Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився", - йдеться а твіті.
На кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська досягли мінімальних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої мобілізації.
"Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі", - пише британське МО.