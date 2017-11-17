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Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі

Артист свого часу підтримав анексію Криму
Група активістів увірвалася в Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька і зірвала концерт російського артиста Костянтина Райкіна.
Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі Костянтин Райкін Фото: Tsn

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трансляцію зриву концерту у Facebook вів екс-голова одеського відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко.

На відео видно, що глядачі намагаються повернути артиста на сцену, який втік звідти, коли до нього почали йти активісти. Поліція намагалася вгамувати активістів.

Зазначимо, що російський артист Костянтин Райкін свого часу підтримав анексію Криму.

Нагадаємо, в Одесі активісти намагалися блокувати виступ співачки Світлани Лободи в клубі "Ібіца".

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17 11 2017 21:50
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