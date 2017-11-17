CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрупа активістів увірвалася в Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька і зірвала концерт російського артиста Костянтина Райкіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі
Артист свого часу підтримав анексію Криму
Костянтин Райкін Фото: Tsn
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Трансляцію зриву концерту у Facebook вів екс-голова одеського відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко.
На відео видно, що глядачі намагаються повернути артиста на сцену, який втік звідти, коли до нього почали йти активісти. Поліція намагалася вгамувати активістів.
Зазначимо, що російський артист Костянтин Райкін свого часу підтримав анексію Криму.
Нагадаємо, в Одесі активісти намагалися блокувати виступ співачки Світлани Лободи в клубі "Ібіца".
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