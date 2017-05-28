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Концерт Світлани Лободи в Одесі: протести, сутички, димові шашки, – ФОТО, ВІДЕО

Активісти вимагали зупинити виступ та вигнати виконавицю
В Одесі 28 травня активісти намагалися блокувати виступ співачки Світлани Лободи в клубі "Ібіца".
Концерт Світлани Лободи в Одесі: протести, сутички, димові шашки, – ФОТО, ВІДЕО Фото: dumskaya.net

Як повідомляє "Думская", вони вимагали зупинити виступ та вигнати виконавицю, бажано позбавивши її громадянства України.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Видання зазначає, що спочатку акція проходила мирно, але о 21:46 невідомі кинули в натовп дві петарди. Обійшлося без наслідків.

О 21:53 хтось кинув ще дві димові шашки.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

О 22:09 поліція намагалася оглянути двох активістів, ті відмовилися, і спалахнула бійка. Під час неї хтось застосував сльозогінний газ. Активістів затримали.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Станом на 22:11 затриманих відпустили.

До цього, як зазначає агентство УНН, мітингувальники заявляли, що готові перейти до радикальних дій, якщо дирекція нічного клубу не скасує концерт.

Оновлення. Організатори скасували виступ співачки Лободи у нічному клубі Одеси. Про це повідомляє агентство "УНН". Також до поліціі надійшла інформація про замінування закладу, інформацію перевіряють правоохоронці.

Нагадаємо, в Терноплі активісти бойкотували концерт співачки Світлани Лободи та висунули їй ультиматум.

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28 05 2017 22:45
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