Концерт Світлани Лободи в Одесі: протести, сутички, димові шашки, – ФОТО, ВІДЕО
Як повідомляє "Думская", вони вимагали зупинити виступ та вигнати виконавицю, бажано позбавивши її громадянства України.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Видання зазначає, що спочатку акція проходила мирно, але о 21:46 невідомі кинули в натовп дві петарди. Обійшлося без наслідків.
О 21:53 хтось кинув ще дві димові шашки.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
О 22:09 поліція намагалася оглянути двох активістів, ті відмовилися, і спалахнула бійка. Під час неї хтось застосував сльозогінний газ. Активістів затримали.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Станом на 22:11 затриманих відпустили.
До цього, як зазначає агентство УНН, мітингувальники заявляли, що готові перейти до радикальних дій, якщо дирекція нічного клубу не скасує концерт.
Оновлення. Організатори скасували виступ співачки Лободи у нічному клубі Одеси. Про це повідомляє агентство "УНН". Також до поліціі надійшла інформація про замінування закладу, інформацію перевіряють правоохоронці.
Нагадаємо, в Терноплі активісти бойкотували концерт співачки Світлани Лободи та висунули їй ультиматум.
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