Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Варшаві тисячі людей вийшли на протест через вето президента на програму ЄС

15 березня 2026, 18:13
Фото: з вільних джерел
Демонстрація, організована Комітетом на захист демократії, зібрала кілька тисяч людей у неділю, 15 березня.

Перед Президентським палацом у Варшаві відбулася акція протесту проти рішення президента Кароля Навроцького накласти вето на законопроєкт щодо програми Європейського Союзу SAFE.

Про це пише RMF24.

Протестувальники несли плакати з такими гаслами, як "Це вето тхне російською шкарпеткою", "Вето Каролю Навроцькому" та "Досить партійних ігор".

Нагадаємо, 12 березня Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.  Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

ПольщапротестиКароль НавроцькийSAFE

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється