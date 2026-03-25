25 березня 2026, 20:09
Війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю – Генсек ООН
Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua
Гутерреш закликав сторони конфлікту повернутися до переговорів.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю та може призвести до масштабної ескалації з серйозними гуманітарними й економічними наслідками.
 
Про це він повідомив журналістам у штаб-квартирі ООН, пише "Укрінформ".
 
"Ще за кілька годин після початку війни на Близькому Сході я попередив, що бойові дії ризикують спричинити ланцюгову реакцію, яку ніхто не зможе контролювати", – зазначив Гутерреш.
 
За його словами, нині ситуація вже досягла критичної точки: "війна вийшла з-під контролю". Генсек застеріг від ризику ширшого регіонального конфлікту, зростання людських страждань і глибшого глобального економічного шоку.
 
Гутерреш закликав усі сторони негайно припинити ескалацію та повернутися до переговорів.
 
"Настав час припинити підніматися по сходах ескалації і почати підніматися по сходах дипломатії, а також повернутися до повної поваги міжнародного права", – наголосив він.
 
У межах дипломатичних зусиль очільник ООН призначив французького дипломата Жан Арно своїм особистим посланцем. Він координуватиме дії організації щодо врегулювання конфлікту та мінімізації його наслідків.
 
Гутерреш закликав США та Ізраїль зупинити бойові дії, а Іран припинити атаки на сусідні країни. Також генсек ООН звернувся до "Хезболли" із вимогою припинити удари по Ізраїлю та закликав Ізраїль зупинити військові операції в Лівані, які завдають шкоди цивільному населенню.
 
Окремо генсек звернув увагу на економічні ризики. За його словами, тривале закриття Ормузької протоки створює загрозу для глобальних поставок нафти, газу та добрив, що особливо критично напередодні посівного сезону.
 
"Найкращий спосіб мінімізувати наслідки – негайно завершити війну", – підсумував Гутерреш.

 

ООНБлизький Схід

Останні матеріали

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
