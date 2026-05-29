Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російська армія потрапила до чорного списку ООН

29 травня 2026, 12:51
російська армія потрапила до чорного списку ООН
Фото: з вільного доступу
ООН уперше звинуватила російських військових у сексуальному насильстві щодо полонених та цивільних.

Організація Об'єднаних Націй уперше внесла російські збройні сили та силові структури до чорного списку через сексуальне насильство, пов'язане з війною проти України.

Про це повідомляє агенція AP.

Відповідне рішення міститься у щорічній доповіді ООН щодо сексуального насильства в умовах збройних конфліктів. У документі зазначається, що російські військові та представники силових структур внесені до списку через сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, яких утримували під час війни проти України.
 
Загалом до чорного списку увійшли 77 урядових і неурядових організацій та формувань із дванадцяти країн світу, які підозрюються у скоєнні або відповідальності за сексуальне насильство під час конфліктів. У доповіді наголошується, що кількість таких злочинів у світі протягом 2025 року суттєво зросла порівняно з попереднім роком.
 
За даними ООН, попри відмову російської влади допустити міжнародних слідчих до перевірок, експертам вдалося підтвердити 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, на території росії та окупованих українських територіях. Більшість постраждалих становили військовополонені та цивільні особи, а переважна частина жертв була чоловіками.
 
Окремо у звіті згадуються дані українських правозахисників, які задокументували 31 випадок сексуального насильства, пов'язаного з війною. Більшість цих злочинів була скоєна до 2025 року. Водночас уперше до чорного списку ООН потрапили й ізраїльські військові. Причиною стали звинувачення щодо поводження з палестинськими утримуваними особами. Ізраїльська сторона відкидає ці звинувачення. Ще торік генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попереджав росію та Ізраїль про можливість внесення до чорного списку у разі підтвердження відповідних фактів.
 
Після оприлюднення доповіді представники обох держав розкритикували рішення Організації Об'єднаних Націй та висловили обурення через включення до переліку.
ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється