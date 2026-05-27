Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times

Американська New York Times пише, що директорка британської служби електронної розвідки GCHQ Анн Кіст-Батлер попереджає: у міру зростання втрат на полі бою в Україні росія діє дедалі зухваліше та переносить протистояння на ширший європейський рівень. Дедалі частіше її мішенями стають критична інфраструктура й ланцюги постачання, а гібридні методи – кібератаки, диверсії, замахи та дезінформація – мають на меті розколоти НАТО й посіяти розбрат на Заході. Попри ці зусилля, кремль не досягає прориву: європейські країни нарощують оборонні видатки й поглиблюють співпрацю. Водночас спецслужби застерігають, що амбіції путіна не обмежуються Україною, а зростання загрози супроводжується дедалі тіснішим зближенням росії з Китаєм.

Директорка британської служби електронної розвідки попереджає, що росія стає дедалі зухвалішою в міру того, як зростають її втрати на полі бою в Україні, пише американська New York Times.

Як зазначає видання, оскільки росії не вдається здобути територіальну перевагу у війні проти України, путін, схоже, прагне ширшого конфлікту в Європі, дедалі частіше обираючи мішенями критичну інфраструктуру та ланцюги постачання, заявила Анн Кіст-Батлер, директорка британської служби електронної розвідки GCHQ, яке протидіє тому, що вона назвала кремлівськими "безрозсудними спробами диверсій та вбивств". За її словами, "росія нарощує свою щоденну гібридну активність проти Великої Британії та Європи".

NY Times зауважує, що виступ пані Кіст-Батлер є частиною щорічної промови, яку вона планує виголосити в середу пополудні в Блечлі-Парку, де колись британські дешифрувальники розшифровували ворожі сигнали під час Другої світової війни. Тепер працівники розвідки в центрах по всій Великій Британії збирають електронні перехоплення і намагаються бути на крок попереду супротивників, які демонструють "дедалі зухвалішу поведінку".

Її коментарі, наголошує видання, лунають у нестабільний для світу час: війна в Україні триває п’ятий рік, конфлікт на Близькому Сході дестабілізує світову економіку, а президент Трамп раз у раз розхитує військовий альянс НАТО – ключовий стримувальний чинник проти агресії путіна.

Вона сказала, що її агентство зосереджене на нейтралізації російської загрози, зокрема гібридних методів, на які путін спирається, щоб тероризувати Європу, розколоти НАТО та посіяти розбрат на Заході. Гібридна тактика охоплює кібератаки, диверсії, вбивства та дезінформаційні кампанії, покликані дестабілізувати економіки та інституції країн.

Серед актів агресії, у яких європейські посадовці звинувачують росію, – рій дронів і вибухівка, закладена на залізничній колії в Польщі; глушіння систем аеронавігації над Швецією; кібератака на греблю в Норвегії; а також плани розмістити запальні пристрої на вантажних літаках. Литовські посадовці нещодавно повідомили про арешт дев’ятьох осіб, яких звинувачують у підготовці вбивств і диверсій по всій Європі за вказівкою російської воєнної розвідки – ГРУ.

Як зазначає NY Times, поки що спроби путіна розколоти Захід не дали прориву: європейські країни збільшують оборонні видатки та зміцнюють співпрацю між собою.

"Поки ми залишаємося непохитними у підтримці України, путін відступає на полі бою", – сказала пані Кіст-Батлер у своєму виступі.

У середу Велика Британія має оголосити про новий договір про оборону й безпеку з Польщею на тлі дедалі більших ворожих загроз по всій Європі. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планував прибути до Лондона на підписання.

"Цей договір – найбільший крок уперед у наших відносинах у сфері оборони та безпеки з Польщею за ціле покоління; він дає нам змогу протистояти сучасним загрозам безпеці, які можуть бути менш помітними, але не менш небезпечними, а наша спільна праця убезпечуватиме наші країни на роки вперед", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

NY Times зазначає, що представники розвідки по всій Європі глибоко стурбовані агресією путіна та його відмовою припинити війну в Україні попри величезні втрати, яких зазнала його армія. Багато хто з посадовців вважає, що війна в Україні не окреслює меж амбіцій путіна і що одного дня він загрожуватиме континентальній Європі. російський лідер порівнював себе з Петром I – російським царем, який значно розширив імперію.

У грудні голова британської зовнішньої розвідки МІ6 Блейз Метревелі висловила схожі застереження щодо росії. Організація пані Метревелі спеціалізується на вербуванні агентів, тоді як GCHQ опікується радіоелектронною розвідкою.

"Ми всі й надалі стикаємося із загрозою агресивної, експансіоністської та ревізіоністської росії, яка прагне підкорити Україну й дошкуляти НАТО", – заявила Метревелі, додавши, що росія "випробовує нас у сірій зоні тактикою, яка лишається трохи нижче порога війни".

На щорічному параді на честь Дня Перемоги цього місяця в москві путін назвав свою війну проти України "справедливою" і заявив, що Україну озброює та підтримує НАТО.

У своєму майбутньому виступі пані Кіст-Батлер також окремо згадає Китай, зазначивши, що ця країна тепер є науково-технологічною наддержавою з потужними розвідувальними, кібернетичними та військовими структурами. Справді, Китай здійснив масштабні кібератаки, зокрема кампанію Salt Typhoon, мішенями якої стали понад 80 країн.

NY Times нагадує, що відносини між Китаєм і росією також стали тіснішими від початку війни в Україні, оскільки вони прагнуть об’єднатися проти Заходу, – ще одна тривожна тенденція для Великої Британії та її союзників.

Оскільки технологічний поступ відбувається стрімкими темпами, пані Кіст-Батлер сказала, що Велика Британія перебуває на переломному етапі через цю "нову епоху радикальної невизначеності, геополітичного суперництва та технологій, що швидко змінюються". Вона додала, що Велика Британія та її союзники мають зберегти те, що залишилося від їхньої технологічної переваги.

Джерело: New York Times