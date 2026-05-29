Франція викликала посла рф через дрон, що влучив у Румунії

Барро попередив, що у разі загрози безпеці члена НАТО відповідь Альянсу "може бути руйнівною".

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро викликав посла росії у зв'язку з інцидентом з ударним дроном, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац.

Про це міністр заявив в ефірі Radio France.

Барро засудив те, що назвав "безвідповідальним вчинком росії", і повідомив, що під час зустрічі з послом порушить одразу кілька питань – масові удари по цивільному населенню минулого вікенду, погрози на адресу французьких та європейських дипломатів у москві, а також новий інцидент на території країни – члена НАТО.

"Ці залякування не мають сенсу і є марними, оскільки вони ні в якому разі не змусять нас відмовитися від підтримки українського опору", – наголосив французький міністр.

За його словами, атаки на території сусідів України – Польщі, Латвії, Литви та Румунії – є "відчайдушною спробою путіна приховати свою поразку". Барро також зазначив, що після понад чотирьох років війни "у москві запанували сумніви".

Водночас міністр попередив про можливі наслідки для росії. "НАТО має цілий спектр можливих відповідей, тож якщо безпека країни-члена НАТО опиниться під загрозою, відповідь може бути руйнівною", – заявив він, підкресливши, що реакція Альянсу завжди є «дуже рішучою, але й дуже виваженою».

В ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівкив місті Галац. У квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа, двоє людей отримали травми. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2". Румунські військові пояснили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу – від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють.