Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рейтинг Трампа обвалився до рекордного мінімуму за 16 років

29 травня 2026, 17:59
Рейтинг Трампа обвалився до рекордного мінімуму за 16 років
Фото: gettyimages.com
Наразі діяльність президента схвалюють лише 34% американців.

Президент США Дональд Трамп став найнепопулярнішим американським лідером з 2009 року. Його рейтинг підтримки впав до мінус 24%, оновивши антирекорд за весь час відстеження громадської думки.

Про це пише The Economist спільно з YouGov.

Наразі діяльність президента схвалюють лише 34% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення його політикою. За останній тиждень показник просів ще на 1,9 відсоткового пункту. Ще 6% респондентів не визначилися з позицією.

Аналітики виділяють два головні чинники падіння. Перший – війна з Іраном, яку більшість американців оцінила негативно. Другий, і вагоміший, – погіршення економічної ситуації: саме незадоволення економічним курсом Білого дому найдужче вдарило по рейтингу президента.

Показово, що хвиля невдоволення охопила навіть штати, які у 2024 році проголосували за Трампа. Це може свідчити про поступову втрату підтримки не лише серед опонентів, а й серед частини його традиційного електорату.

За даними The Economist, розрив між прихильниками та критиками президента став найбільшим за весь час його перебування на посаді.

СШАрейтингДональд Трамп

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється