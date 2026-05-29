Рейтинг Трампа обвалився до рекордного мінімуму за 16 років

Президент США Дональд Трамп став найнепопулярнішим американським лідером з 2009 року. Його рейтинг підтримки впав до мінус 24%, оновивши антирекорд за весь час відстеження громадської думки.

Про це пише The Economist спільно з YouGov.

Наразі діяльність президента схвалюють лише 34% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення його політикою. За останній тиждень показник просів ще на 1,9 відсоткового пункту. Ще 6% респондентів не визначилися з позицією.

Аналітики виділяють два головні чинники падіння. Перший – війна з Іраном, яку більшість американців оцінила негативно. Другий, і вагоміший, – погіршення економічної ситуації: саме незадоволення економічним курсом Білого дому найдужче вдарило по рейтингу президента.

Показово, що хвиля невдоволення охопила навіть штати, які у 2024 році проголосували за Трампа. Це може свідчити про поступову втрату підтримки не лише серед опонентів, а й серед частини його традиційного електорату.

За даними The Economist, розрив між прихильниками та критиками президента став найбільшим за весь час його перебування на посаді.