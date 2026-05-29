США різко збільшують військові витрати через загрозу вторгнення Китаю на Тайвань

29 травня 2026, 16:17
Фото: Reuters / David Mdzinarishvili
У Трампа побоюються вторгнення Китаю на Тайвань найближчими роками.

Американські збройні сили нарощують потенціал для стримування Китаю або ведення війни за Тайвань, зокрема за допомогою нових протикорабельних бомб та морських мін. Про це йдеться у доповіді для Конгресу глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Семюела Папаро.

Про це повідомляє Bloomberg.

У 121-сторінковому звіті військові наміри Пекіна описано жорсткішими словами, ніж у загальних заявах адміністрації Трампа. "Народно-визвольна армія Китаю проходить історичне розширення у всіх сферах і готується до двох основних завдань: примусового возз'єднання з Тайванем і протидії оборонним можливостям США та їхніх союзників, причому військова готовність має бути досягнута до 2027 року", – зазначив Папаро.

Ключову частину бюджетного запиту становлять $592 млн на розробку блоку наведення Quicksink – він перетворює звичайні бомби JDAM із GPS-наведенням на недорогу протикорабельну зброю. Це важливо з огляду на те, що Китай має найбільший у світі військово-морський флот – понад 430 кораблів проти 291 бойового корабля у ВМС США.

Окремо виділяється $531 млн на програму Quickstrike – серію авіаційних мін для мілководдя проти надводних та підводних цілей. Ще одна ініціатива передбачає таємне встановлення мінних полів у ключових районах із підводних човнів із використанням нових мін-торпед Hammerhead.

Серед інших пріоритетів – $3 млрд на гіперзвукові ракети для армії та флоту, $951 млн на недороге гіперзвукове ударне озброєння Blackbeard та $779 млн на ракети ARRW. Програма Cancun передбачає розробку електронних контрзаходів проти китайських радіолокаційних систем.

Загалом Папаро закликав законодавців схвалити збільшення видатків на 44% порівняно з попереднім роком. 2027 рік названо у звіті ключовою датою, саме тоді китайські сили можуть бути готові до захоплення Тайваню, що символічно збігається зі 100-річчям створення Народно-визвольної армії.

