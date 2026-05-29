Румунія закриває консульство рф після удару російського дрона

29 травня 2026, 15:54
Румунія закриває консульство рф після удару російського дрона
Генерального консула росії в Констанці визнають персоною нон грата.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють.

Відповідну заяву він зробив після засідання Вищої ради оборони країни, передає Digi24.

"Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому були поранені двоє румунських громадян. Повна відповідальність за цей інцидент лежить на росії – країні, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цим генерального консула російської федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а генеральне консульство росії в Констанці буде закрите", – заявив Дан.

Президент також розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати росію після інциденту.

За його словами, причиною інциденту став російський дрон типу "Герань-2", який вилетів із території росії. Румунська влада встановила його маршрут через Україну та місце перетину румунського кордону. Дрон був частиною групи з 43 російських безпілотників, і лише один із них досяг території Румунії.

В ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівкив місті Галац. У квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа, двоє людей отримали травми. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2". Румунські військові пояснили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу – від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

