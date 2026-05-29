Китай модернізує найбільшу у світі систему відеоспостереження за допомогою ШІ

Китайська влада розпочала масштабне оновлення національної поліцейської системи відеоспостереження, інтегрувавши до неї технології штучного інтелекту та великі мовні моделі. Це найбільша модернізація системи з моменту її створення десять років тому.

Про це повідомляє Financial Times.

Метою оновлення є перехід поліції до стратегії "прогнозного контролю" – одночасно для зниження рівня злочинності та придушення політичного спротиву. Нові камери від Hikvision та Huawei оснащені потужними напівпровідниками, здатними обробляти зображення локально, без передачі даних до централізованих серверів.

Ключовою новацією є можливість текстового пошуку у відеозаписах. Наприклад, оператор може ввести запит «жінка в червоному капелюсі» і система автоматично знайде відповідні фрагменти. Попереднє покоління камер вимагало для цього опорного зображення. Крім того, системи навчені самостійно виявляти підозрілу поведінку: несанкціонований в'їзд, скупчення натовпу, затримку людей біля мостів та нестандартне водіння.

Модернізація відбувається поступово і переважно через оновлення існуючої інфраструктури. Більшість тендерів оцінюються в 1–10 млн юанів на район. Деякі органи влади зберігають старі камери, замінюючи лише проміжні сервери на локальні "ПК зі штучним інтелектом" – це суттєво знижує витрати на хмарні обчислення. Зокрема, в провінції Сичуань на 175 камер із інтелектуальним аналізом відео виділили понад 132 тисячі доларів.

Це відбувається на тлі загального посилення державного контролю над розвитком ШІ в Китаї. Влада КНР зобов'язує компанії проходити державну перевірку моделей і дотримуватися політичних обмежень щодо контенту, формуючи одну з найжорсткіших систем регулювання штучного інтелекту у світі.