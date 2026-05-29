Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Китай модернізує найбільшу у світі систему відеоспостереження за допомогою ШІ

29 травня 2026, 18:22
Китай модернізує найбільшу у світі систему відеоспостереження за допомогою ШІ
Фото: з вільного доступу
Метою оновлення є перехід поліції до стратегії "прогнозного контролю".

Китайська влада розпочала масштабне оновлення національної поліцейської системи відеоспостереження, інтегрувавши до неї технології штучного інтелекту та великі мовні моделі. Це найбільша модернізація системи з моменту її створення десять років тому.

Про це повідомляє Financial Times.

Метою оновлення є перехід поліції до стратегії "прогнозного контролю" – одночасно для зниження рівня злочинності та придушення політичного спротиву. Нові камери від Hikvision та Huawei оснащені потужними напівпровідниками, здатними обробляти зображення локально, без передачі даних до централізованих серверів.

Ключовою новацією є можливість текстового пошуку у відеозаписах. Наприклад, оператор може ввести запит «жінка в червоному капелюсі» і система автоматично знайде відповідні фрагменти. Попереднє покоління камер вимагало для цього опорного зображення. Крім того, системи навчені самостійно виявляти підозрілу поведінку: несанкціонований в'їзд, скупчення натовпу, затримку людей біля мостів та нестандартне водіння.

Модернізація відбувається поступово і переважно через оновлення існуючої інфраструктури. Більшість тендерів оцінюються в 1–10 млн юанів на район. Деякі органи влади зберігають старі камери, замінюючи лише проміжні сервери на локальні "ПК зі штучним інтелектом" – це суттєво знижує витрати на хмарні обчислення. Зокрема, в провінції Сичуань на 175 камер із інтелектуальним аналізом відео виділили понад 132 тисячі доларів.

Це відбувається на тлі загального посилення державного контролю над розвитком ШІ в Китаї. Влада КНР зобов'язує компанії проходити державну перевірку моделей і дотримуватися політичних обмежень щодо контенту, формуючи одну з найжорсткіших систем регулювання штучного інтелекту у світі.

Китайвідеоспостереженняштучний інтелект

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється