Китай відреагував на погрози рф бити по Києву

Міністерство закордонних справ КНР у відповідь на нові погрози росії масованими ударами по столиці України закликало "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій.

Журналісти попросили Мао Нін прокоментувати нові погрози москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.

"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", – відповіла речниця МЗС,

Вона закликала всі сторони конфлікту "докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів".

На уточнююче запитання кореспондента українського агентства, чи евакуює Китай дипломатів свого посольства з Києва, речниця відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.