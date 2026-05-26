Китай відреагував на погрози рф бити по Києву

26 травня 2026, 12:51
Пекін закликав утриматись від посилення бойових дій.
Міністерство закордонних справ КНР у відповідь на нові погрози росії масованими ударами по столиці України закликало "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій.
 
Про це пише "Укрінформ" із посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.
 
Журналісти попросили Мао Нін прокоментувати нові погрози москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.
 
"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", – відповіла речниця МЗС,
 
Вона закликала всі сторони конфлікту "докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів".
 
На уточнююче запитання кореспондента українського агентства, чи евакуює Китай дипломатів свого посольства з Києва, речниця відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

 

