Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування про російські операції впливу або "когнітивні удари", як самі росіяни називають цю діяльність. Витік внутрішніх документів і листування російського "Агентства соціального проєктування" та адміністрації президента росії оголив масштабну мережу операцій впливу проти Заходу, які самі виконавці називають "когнітивними ударами". Серед них – провокації під чужим прапором: свинячі голови з написом "Макрон", розкладені під паризькими мечетями, чи облиті фарбою синагоги, що мали розпалити ворожнечу між мусульманами та євреями й дискредитувати французьку владу. Документи також розкривають плани втручання у вибори – зокрема у Вірменії, де москва прагне зупинити проєвропейський курс країни, і просування проросійських наративів через західних генералів у відставці та лідерів думок. Матеріали вказують на безпосередній нагляд російської влади, яка розпоряджається бюджетами цих кампаній і керує їхнім виконанням.

У вересні 2025 року дев’ять мечетей і культурних центрів у Парижі та його околицях стали мішенню гротескної ісламофобської провокації: під їхніми дверима залишили закривавлені відрубані свинячі голови, на кожній з яких синім чорнилом було написано слово "Макрон".

За кілька місяців трьох чоловіків із Сербії засудили за цей злочин у них на батьківщині. Згідно з вироками, ними керували "структури спецслужби російської федерації", щоб розпалити заворушення й нетерпимість.

Тепер масив документів, який отримали журналісти Delfi Estonia й передали OCCRP та іншим медіапартнерам, привідкриває завісу над цією провокацією. Файли демонструють ретельне внутрішнє планування операції, по-новому висвітлюють її організаторів і розкривають низку інших прокремлівських операцій впливу в Європі та поза нею.

Документи вказують на "Агентство соціального проєктування" (АСП) – російську PR-компанію, яка вже потрапила під санкції США, Великої Британії та ЄС за попередні кампанії впливу, а також на адміністрацію президента росії, посадовці якої, судячи з документів, наглядають за роботою фірми.

Кілька десятків файлів містять внутрішні звіти про заплановані та виконані "місії", а також знімки екрана приватних розмов із робочого інструмента для спільної роботи, яким користувалися як працівники АСП, так і чиновники адміністрації.

У документах детально описано численні операції, які у внутрішньому листуванні називають "когнітивними ударами" проти Заходу. Серед них – інші акти вандалізму у Франції та Німеччині, спроби просувати проросійські меседжі через західних лідерів думок і кампанії втручання у вибори. До останніх належить план вплинути на майбутні парламентські вибори у Вірменії через медіаресурс, орієнтований на російськомовних виборців, із метою зупинити геополітичний розворот країни до Заходу.

Документ під назвою "Звіт про операцію "Свиняча голова"" детально розкриває внутрішнє планування атак на паризькі мечеті, зокрема містить фотографії підготовлених свинячих голів перед тим, як їх розклали, які раніше ніколи не оприлюднювали.

Згідно з документом, група з шести виконавців прибула до Парижа 7 вересня, провела "розвідку" 8 вересня, наступної ночі розклала свинячі голови, а потім "успішно покинула країну".

Файл завершується довгим переліком новинних статей французькою, англійською та російською мовами, які висвітлили атаку. "Операція дістала широке висвітлення у світових ЗМІ", – хваляться в документі.

Одне з оприлюднених повідомлень окреслює одну з цілей такої інформаційної війни: допомогти росії "підтримувати образ наддержави" на світовій арені. "Що активніше росія бере участь у кампаніях впливу по всьому світу, то сильнішим є образ глобальної російської потуги", – йдеться в ньому.

На фотографіях у документі "Операція "Свиняча голова"" свинячі голови показано зібраними докупи перед атакою, а потім розкладеними біля кожної мечеті.

Оскільки багатьом оприлюдненим файлам бракує чіткого авторства, не завжди очевидно, чи конкретний документ і описані в ньому операції походять від АСП, адміністрації президента чи звідкись іще. Адміністрація президента росії та АСП не відповіли на запити про коментар.

АСП вже не вперше звинувачують у проведенні операцій впливу спільно з російською державою. Саме на цій підставі фірма потрапила під санкції західних країн, а у 2024 році журналісти Delfi Estonia, Süddeutsche Zeitung та інших європейських видань отримали попередній набір файлів, що витекли, які розкрили зусилля фірми, спрямовані на послаблення західної підтримки України та посилення ультраправих партій на виборах до Європарламенту. Того ж року Міністерство юстиції США оприлюднило повідомлення, у якому агент ФБР засвідчив, що компанія перебувала "під керівництвом і контролем" адміністрації президента росії.

Цей новий витік, частину якого вперше оприлюднило вірменське видання Fact Investigation Platform, демонструє операції АСП упродовж 2025 року й містить плани на цей рік. Він також дає додаткові докази того, що високопосадовці адміністрації керують операціями, розпоряджаються бюджетом і навіть стежать за переміщеннями керівника АСП.

Експерт із питань зловмисного іноземного втручання Джеймс Памент, який очолює Дослідницький інститут психологічного захисту при Лундському університеті у Швеції, зазначив, що документи свідчать про "модель безрозсудної ескалації".

"Вони намагаються створювати конфлікти між групами [в суспільстві]", – сказав Памент, який ґрунтовно дослідив АСП. "Ми добре усвідомлюємо, як легко нині в Європі розпалити наявне напруження, особливо навколо таких питань, як міграція чи релігійні суперечності. Це небезпечно", – наголосив він.

Аналітик із Hybrid CoE – експертної організації з питань безпеки, що базується в Гельсінкі й допомагає урядам ЄС і НАТО протидіяти "гібридним загрозам", – зазначив, що небезпека роботи АСП полягає в можливих довгострокових наслідках її діяльності.

"Можуть минути роки, перш ніж наслідки стануть цілком помітними, і коли це станеться, реагувати ефективно може бути вже запізно", – заявив аналітик, який попросив про анонімність відповідно до політики організації. "Саме тому так важливо протидіяти цим операціям просто зараз і не дати їм поширюватися далі", – наголосив він.

Операції під чужим прапором у Європі

В оприлюднених чатах учасники користуються псевдонімами, що складаються переважно зі звичайних англійських імен, як-от "Алекс Ебот" і "Сем Спенсер", хоча трапляється й кілька химерніших прізвиськ – наприклад, "Брюс Лі" та "Іммануїл Кант".

Знімки екрана показують листування з перспективи користувачки під псевдонімом "Крістін Кілер" – очевидне відсилання до Крістін Кілер, скандальної англійської танцівниці, чиї романи з британським міністром і радянським військово-морським аташе допомогли повалити британський уряд у 1960-х роках.

Колеги називають "Кілер" "Софією", і, згідно з таблицею, знайденою серед оприлюднених матеріалів, цей псевдонім належить Софії Захаровій, високопосадовиці адміністрації президента росії. Захарову внесли до санкційного списку ЄС у 2024 році за роботу з АСП; у санкційному повідомленні її описано як керівницю департаменту комунікацій, яка працювала "безпосередньо з [керівником АСП] Іллею Гамбашидзе".

В оприлюднених чатах Софія, схоже, наглядає за питаннями фінансування й одного разу немовби звертається за погодженням до ще вищого посадовця. "Чекаємо на дозвіл від СВК", – пише вона в одній розмові. Ці ініціали відповідають повному імені Сергія Кирієнка, першого заступника керівника адміністрації.

Більшість оприлюднених чатів показують, як Софія та її колеги обмінюються звітами про проєкти й плановими документами. Один із цих файлів окреслює широкі параметри кампанії впливу, спрямованої на західні країни й покликаної сприяти зовнішній політиці російського уряду.

"Досягати цієї мети ми плануємо насамперед через поглиблення внутрішніх суперечностей між правлячими елітами [Заходу], стимулювання протестної активності опозиційних сил, нарощування антиурядових протестів і "розхитування" аморфної частини електорату в країнах НАТО та їхніх сателітах", – йдеться в документі, який, згідно з його метаданими, було створено в травні 2023 року.

Текст пропонує "завдавати послідовних когнітивних ударів" західній аудиторії "на інтернет-платформах, які вони контролюють" у нетрадиційний спосіб, зокрема через "відмову від відверто проросійських меседжів".

"Важливим допоміжним заходом ми вважаємо організацію масових протестних акцій у країнах НАТО, – йдеться в тексті. – Ми маємо необхідні можливості, щоб залучати до таких заходів особливий контингент, що постійно проживає за кордоном".

Згідно із судовими вироками щодо сербів, яких визнали причетними до інцидентів зі свинячими головами в Парижі, група також обрала ціллю єврейську громаду. Ці чоловіки облили зеленою фарбою паризький Музей Голокосту й кілька синагог, а також залишили пластикові скелети біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, неподалік від меморіалу Голокосту. Мета операції, як зазначив суд, полягала в тому, щоб "розпалити релігійну та національну нетерпимість" між євреями й мусульманами та "дестабілізувати ситуацію" в Німеччині й Франції.

В оприлюднених файлах згадано операцію із синагогами та окреслено її кінцеву мету. У розмові із Софією користувач під псевдонімом "Едвард Бернейс" – очевидний іронічний натяк на австрійсько-американського піонера маніпулятивної пропаганди – наводить огляд проєкту під назвою "Зелені синагоги".

"Подія потрапила на перші шпальти світових медіа, – пише Бернейс. – Мета акції [полягає в тому], щоб дискредитувати французьку владу, яка виявилася нездатною спинити хвилю ісламського антисемітизму в Парижі. Удар по іміджу Макрона, який дозволив собі критикувати Ізраїль".

Уривки з іншого планового документа показують операцію, у межах якої в Парижі на День пам’яті жертв геноциду вірмен 2025 року з’явилися сотні провірменських наклейок. Наклейки "надрукували заздалегідь у Сербії", як йдеться в тексті. Згідно із сербськими судовими вироками, метою було розпалити конфлікт між вірменською та азербайджанською громадами Франції.

В іншій розмові між Бернейсом і Софією згадується торішня операція в Німеччині, коли сотням автівок залили вихлопні труби монтажною піною й розклеїли на них наліпки з написом "Будь зеленішим!" – очевидно, в спробі кинути тінь на партію "Зелених".

"Deutsche Welle пише про нас", – написав він Софії, додавши посилання на матеріал, у якому описувався акт вандалізму.

В оприлюднених файлах також містяться плани схожих "місій", які або так і не здійснилися, або не набули публічного розголосу. Один документ окреслює план осквернити паризький пам’ятник генералові Шарлю де Голлю від імені "українських націоналістів".

Передбачаючи "високу ймовірність" того, що виконавців заарештують, документ перелічує "особливі вимоги" до них – зокрема те, що самих виконавців треба ввести в оману щодо суті операції.

Вони не мають бути причетними до жодних попередніх атак і повинні "бути впевнені, що діють в інтересах України й виконують замовлення Фонду Олени Зеленської", – йдеться в інструкціях.

Окремий план на той самий місяць описує операцію, що передбачала скидання у річку Сену 30 секс-ляльок із написом "Геть мігрантів!".

Плановий документ щодо цього (вочевидь нездійсненого) акту вандалізму проти статуї Шарля де Голля наполягає на тому, що виконавці мають вірити, ніби діють від імені України. Його було заплановано на вересень 2024 року.

У фокусі – Вірменія

Презентація, знайдена серед матеріалів витоку, дає підстави вважати, що за медіагрупою під назвою "СНГ-Медіа", активною в країнах колишнього СРСР, стоїть АСП. Мета групи, як йдеться в документі, – "компенсувати втрачені зв’язки між мешканцями країн пострадянського простору після розпаду СРСР, визнаного однією з найбільших геополітичних катастроф у світі".

Офіційно цією групою із 12 видань, схоже, керує окрема російська компанія під назвою "СНГ-Медіа".

Презентація перелічує дванадцять видань як частину групи "СНГ-Медіа", й описує їх як орієнтовані на Вірменію, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан і Каспійський регіон.

Згідно з іншим проєктним файлом серед оприлюднених матеріалів, АСП планувала використати одне з цих видань, erevan.one, щоб вплинути на результат майбутніх парламентських виборів у Вірменії в червні.

Це голосування широко розглядають як перевірку того, чи продовжить країна геополітичний відхід від росії в бік Європи та США, якого прагне прем’єр-міністр Нікол Пашинян. Західні посадовці й аналітики застерігали, що росія намагається вплинути на вибори за допомогою пропаганди, кібератак, маніпуляцій інформацією та незаконних фінансових потоків, аби втримати Вірменію на орбіті москви.

Оприлюднений документ під назвою "російські вірмени вирішують" наголошує, що значна частина вірменських виборців є водночас громадянами росії і що "ці виборці можуть мати дуже великий і навіть вирішальний вплив на результати".

З цією метою, йдеться в документі, видання erevan.one, "орієнтоване на вірменську діаспору в росії", має використовуватися, щоб "формувати негативне ставлення до чинної вірменської влади й особисто до прем’єр-міністра Пашиняна… та позитивне ставлення до тих… хто обстоює якнайтісніший союз із росією".

Інший файл містить надзвичайно негативний гороскоп для Пашиняна, який описує його як "символ глибокої національної кризи Вірменії". Схожий астрологічний прогноз опублікували на erevan.one на початку травня.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звертається до прихильників у Єревані 6 січня 2026 року.

Інші проєктні файли підсумовують результати дезінформаційних кампаній проти Пашиняна та президента України Володимира Зеленського й навіть згадують спростування, які згодом оприлюднили, щоб їх розвінчати.

Документ під назвою "Медіакейс "Марсель"" описує дезінформаційну кампанію з твердженням, нібито Пашинян придбав розкішну віллу в Марселі. Документ подає детальний огляд реакцій у місцевих медіа й стверджує, що кампанія сягнула понад десять мільйонів переглядів у всьому світі.

Інший проєктний файл описує поширення згодом спростованої новини про те, нібито президент України придбав для своєї матері розкішну квартиру в дубайському хмарочосі "Бурдж-Халіфа". Ця історія теж розлетілася по всьому світу, сягнувши, згідно з внутрішнім звітом, понад 86 мільйонів переглядів.

Говорити через західних лідерів думок

Як ще один канал впливу оприлюднені чати й файли згадують зусилля впливати на громадську думку через відомих західних публічних діячів. В одній розмові з особою під псевдонімом "Карен Горні", яку оприлюднена таблиця визначає як ще одну працівницю адміністрації президента, Софія повідомляє про стан кількох проєктів у США та Франції.

"Заяви двох французьких лідерів думок готові, – пише вона, згадуючи "генерала Делаварда". – Стислий зміст теми: росія перемагає, мир буде на умовах москви".

Це повідомлення було надіслано колись до 23 січня 2025 року. У квітні того ж року російське державне медіа ТАСС справді опублікувало інтерв’ю з французьким генералом у відставці Домініком Делавардом, у якому той передбачив, що війна в Україні згасне "на російських умовах" до кінця 2025 року. Делавард пішов із життя наступного місяця.

У тій самій розмові з "Горні" Софія також згадує Пола Валлі, генерал-майора США у відставці.

"З великими ізраїльськими медіа досягнуто попередніх домовленостей, що Валлі розміщуватиме в них матеріали "своїх" експертів. Зараз ми готуємо лист від організації Валлі (Stand Up [America] U.S. Foundation) до медіа й опрацьовуємо фінансовий аспект. Імовірність успіху – 90%, – написала вона. – Важливо: Валлі близький до Трампа, і його сприймають відповідно".

У березні 2025 року ТАСС опублікувало цитати з інтерв’ю з Валлі, яке транслювала ізраїльська регіональна радіостанція "Галей Ісраель", де він передбачив "швидку зміну влади в Україні й потепління відносин між росією та Заходом". Радіостанція не відповіла на запит про коментар.

В оприлюднених документах не сказано, чи знав Валлі, що люди, з якими він мав справу, діяли від імені пов’язаної з російською державою кампанії впливу. У короткій розмові з журналістами він сказав, що не пригадує інтерв’ю "Галей Ісраель" і не мав жодних формальних відносин із російськими структурами.

Плани на 2026 рік

Оприлюднені документи також містять ініціативи на цей рік, зокрема у файлі під назвою "Проєкти 2026". У ньому перелічено вісім проєктів, деякі з них описано як частково розпочаті, серед них:

"Інтернет-ресурс", очевидно покликаний впливати на західні аналітичні центри, описаний як уже запущений англійською мовою, а також запланований німецькою, французькою та іспанською. Знімок екрана, доданий до оприлюднених матеріалів, показує сайт під назвою World Center for Strategic Studies, зареєстрований 30 березня 2026 року, що містить аналітику, опубліковану без зазначення авторів.

Керована штучним інтелектом "база знань, що самозаповнюється", націлена на Німеччину, для якої "запущено сервери й створено вебоболонки… [причому] база даних уже містить понад 200 000 сторінок".

"База даних лідерів думок", створена, щоб відстежувати майже 10 000 так званих акаунтів лідерів думок у соцмережах. Знімки екрана схожого інструмента можна побачити серед оприлюднених матеріалів.

"Трекер думок", призначений відстежувати 100 "найпомітніших французьких опозиційних лідерів думок".

Вебсайт під назвою "російська хвиля", запланований до публікації французькою, німецькою та російською мовами.

Проєкт під назвою "AI News", націлений на Францію, має на меті створити три "проєкти" в шести соцмережах, які продукуватимуть сотні відео.

Оприлюднені документи також окреслюють план під назвою "Центральна Європа", який пропонує встановити тісні політичні та економічні відносини між "низкою держав і територій (насамперед Австрією, Угорщиною та Словаччиною), що раніше входили до складу Австро-Угорської імперії", з довгостроковою метою створити "єдиного, сильного, незалежного гравця".

Згідно з документом, мета проєкту – "демонтувати Вишеградську групу (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина)" і замінити її "Віденською угодою" (Австрія, Угорщина, Словаччина). План також описує наміри вплинути на вибори в Угорщині та Словенії, що відбулися у квітні.

Порушення безпеки

Оприлюднені чати також розкривають, наскільки впливовою Софія була в цій структурі: з них видно, що вона мала повноваження вимагати відповідей від керівника АСП Іллі Гамбашидзе. Після попереднього витоку файлів АСП у 2024 році, який містив нотатки, зроблені під час зустрічей із працівниками адміністрації президента росії, вона зажадала пояснень через цей недогляд.

"Запитання до Іллі: з якою метою велися нотатки на всіх закритих зустрічах щодо міжнародного проєкту?" – запитала вона.

У червні 2025 року користувач під псевдонімом "Пітер Паркер" обговорював із Софією детальні заходи з безпеки, зокрема фізичне від’єднання вебкамер і мікрофонів на офісних ноутбуках та плани перейти на російські VPN-сервіси.

"Пітер Паркер" також повідомляв Софії про переміщення й діяльність Гамбашидзе, що наводить на думку про стеження за ним: "За останні кілька тижнів я рідше бачив Іллю в офісі, – написав він. – Сторонніх осіб на території не помічено".

На початку цього місяця Велика Британія оголосила про нові санкції проти АСП, під які потрапили "49 осіб, що працюють на [компанію], зокрема автори, перекладачі й відеомейкери, відповідальні за оманливу кремлівську пропаганду".

Джерело: OCCRP