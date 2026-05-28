Рада ЄС схвалила транш на 2,8 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Рішення про фінансування було ухвалено після оцінки Єврокомісією виконання умов програми.

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал 2025 року.

Про це повідомила очільниця Уряду Юлія Свириденко.

"Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 – у процесі реалізації. Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції", – йдеться в заяві.

За словами Свириденко, у межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року вже отримали 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024–2027 роки становить 50 млрд євро.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у 90 млрд євро. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів. Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від рф, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.