Норвегія закликає Європу не вести переговори з рф

28 травня 2026, 17:31
Норвегія закликає Європу не вести переговори з рф
"Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї зі сторін".
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Європа не може виступати посередником між Україною та росією у переговорах про припинення війни.
 
Про це він сказав в інтерв’ю газеті The Telegraph. 
 
На його думку, європейські союзники не можуть поєднувати свою постійну підтримку Києва з роллю посередника в будь-якому новому мирному процесі.
 
"Можна уявити собі дві різні ролі. Одна – це голос Європи в цих переговорах, це хороша ідея. Інша - це альтернативний посередник, я вважаю, що це не така вже й хороша ідея. Бути прихильником України - це хороша і героїчна роль. Посередник також може бути героїчною роллю, але це – інша роль. Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї зі сторін", – пояснив Ейде. 
 
Раніше висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС не може бути посередником між росією та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України.
