Норвегія закликає Європу не вести переговори з рф

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Європа не може виступати посередником між Україною та росією у переговорах про припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті The Telegraph.

На його думку, європейські союзники не можуть поєднувати свою постійну підтримку Києва з роллю посередника в будь-якому новому мирному процесі.

"Можна уявити собі дві різні ролі. Одна – це голос Європи в цих переговорах, це хороша ідея. Інша - це альтернативний посередник, я вважаю, що це не така вже й хороша ідея. Бути прихильником України - це хороша і героїчна роль. Посередник також може бути героїчною роллю, але це – інша роль. Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї зі сторін", – пояснив Ейде.

Раніше висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС не може бути посередником між росією та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України.