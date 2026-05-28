росія побудує у Казахстані першу в країні АЕС

28 травня 2026, 18:11
Фото з вільних джерел
Казахстан проголосував на референдумі 2024 року за будівництво атомної електростанції.
росія підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні – Балхашської АЕС.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Угода, підписана сьогодні щодо будівництва Балхашської АЕС, відіграє важливу роль", – заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з путіним в Астані.
 
Передбачається, що станцію будуватимуть на російські кредитні кошти. З цією метою Астана та москва також підписали угоду про надання російського експортного кредиту для фінансування будівництва АЕС. Щодо суми позики, то у квітні Агентство з атомної енергетики Казахстану повідомило, що росія надасть країні кредит у розмірі близько 85% від вартості атомної електростанції, що становить 15 млрд доларів.
 
Reuters зазначає, що Казахстан проголосував на референдумі 2024 року за будівництво атомної електростанції. Передбачається, що нову АЕС побудують у селі Улкен, яке розташоване на березі озера Балхаш на південному сході країни.
 
Основний етап будівництва першої АЕС Казахстану, за словами очільника "Росатому" Олексія Ліхачова, може розпочатися вже у 2027 році. Планується, що на новій АЕС буде два енергоблоки потужністю 1,2 гігавата, які планується ввести в експлуатацію в середині 2030-х років. Очільник "Росатому" додав, що ключове обладнання для нової АЕС вироблятиме росія.

 

