Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США вперше за століття з'явиться нова банкнота, на якій буде Трамп

28 травня 2026, 19:09
У США вперше за століття з'явиться нова банкнота, на якій буде Трамп
Фото: washingtonpost.com
Востаннє банкноту нового номіналу у США запроваджували в 1914 році.
Чинна президентська адміністрація США змусила відомство, відповідальне за друк американських грошей, розробити дизайн нової банкноти номіналом 250 доларів із портретом Дональда Трампа на ній.
 
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх співробітників адміністрації Трампа.
 
Так, з минулого року державний казначей Брендон Біч та його старший радник Майк Браун неодноразово тиснули на співробітників Бюро гравіювання та друку грошей, щоб ті підготувати прототипи нової банкноти з Трампом. Ця вимога порушує чинний федеральний закон, який забороняє зображувати на банкнотах ще живих людей.
 
Зазначається, що в рамках цих зусиль Біч у серпні та вересні надав співробітникам бюро макети 250-доларової банкноти із обличчям Трампа.  Британський художник Ієн Александер заявив The Washington Post, що це він розробив макет. Причому митець стверджує, що обговорював це безпосередньо з Трампом, який запропонував певні зміни до початкового дизайну, які б підкреслили, що купюра запроваджується до 250-річчя проголошення незалежності США.
 
Речник Міністерства фінансів заявив журналістам, що банкнота буде не ординарною, а пам’ятною – саме до 250-річчя існування держави.
 
Однак поява банкноти під великим питанням, оскільки цьому заважає не лише заборона на потртрети живих людей на грошах, але й значана кількість технічних та організаційних перепон. Через це купюра може не встигнути з’явитися до 4 липня, коли США відзначатимуть ювілей незалежності. 
 
"Грошам часто потрібно від шести до восьми років, щоб створити нову банкноту, особливо такого великого номіналу", – пояснив один із співрозмовників видання.
 
При цьому фахівці скаржаться, що команда Трампа просто не розуміє, як працює уся ця система.
 
"Ці хлопці думають, що можна просто роздрукувати щось за одну ніч, і це запрацює в банкоматі. Це просто божевілля. Потрібні роки, роки і роки, щоб виготовити ці банкноти, щоб вони були надійними для громадськості", – заявив один з чиновників.

 

СШАДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 травня 2026, 23:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється