У США вперше за століття з'явиться нова банкнота, на якій буде Трамп

Востаннє банкноту нового номіналу у США запроваджували в 1914 році.

Чинна президентська адміністрація США змусила відомство, відповідальне за друк американських грошей, розробити дизайн нової банкноти номіналом 250 доларів із портретом Дональда Трампа на ній.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх співробітників адміністрації Трампа.

Так, з минулого року державний казначей Брендон Біч та його старший радник Майк Браун неодноразово тиснули на співробітників Бюро гравіювання та друку грошей, щоб ті підготувати прототипи нової банкноти з Трампом. Ця вимога порушує чинний федеральний закон, який забороняє зображувати на банкнотах ще живих людей.

Зазначається, що в рамках цих зусиль Біч у серпні та вересні надав співробітникам бюро макети 250-доларової банкноти із обличчям Трампа. Британський художник Ієн Александер заявив The Washington Post, що це він розробив макет. Причому митець стверджує, що обговорював це безпосередньо з Трампом, який запропонував певні зміни до початкового дизайну, які б підкреслили, що купюра запроваджується до 250-річчя проголошення незалежності США.