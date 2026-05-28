Трамп погрожує кожному 11-му жителю планети – CNN
28 травня 2026, 18:55
Фото: Great again
Будучи кандидатом у президенти, Дональд Трамп засуджував своїх опонентів як таких, що втягнуть США в закордонні війни, аж до Третьої світової війни.
За час своїх каденцій президент США Дональд Трамп погрожував або атакував щонайменше 15 із 200 країн. На них припадає кожен 11-й житель планети.
Про це повідомляє CNN.
Новим пунктом у цьому списку став Оман: 27 травня Трамп заявив, що може вдарити по країні, якщо та разом з Іраном спробує контролювати Ормузьку протоку. Видання зазначає, що ця погроза звучала не як окрема офіційна заява, а радше як фраза, сказана мимохідь і без попереднього обдумування, що, на думку журналістів, уже стало типовим для американського президента.
За підрахунками CNN, протягом двох президентських строків він погрожував нападом, не відкидав імовірності атаки чи вже завдавав ударів щонайменше по 15 державах на чотирьох континентах: в Африці, Азії, Північній і Південній Америці.
Майже всі такі випадки сталися протягом перших 16 місяців його другої каденції. За цей час він завдав ударів по Ірану, Іраку, Нігерії, Сомалі, Сирії, Венесуелі та Ємену, не враховуючи ймовірних атак по човнах наркоторговців у Карибському морі й Тихому океані, унаслідок яких загинуло майже 200 людей. Окрім Оману, Трамп погрожував Канаді, Колумбії, Кубі, Гренландії, яка є частиною Данії, Мексиці й Панамі, а під час першої каденції ще й Північній Кореї.
Медіа пов'язує таку поведінку президента США із так званою теорією божевільного в зовнішній політиці: Трамп намагається здаватися непередбачуваним, щоб змусити інші країни "підкорятися його вимогам". Водночас це свідчить про його войовничий підхід до міжнародної політики.