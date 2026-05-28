Трамп погрожує кожному 11-му жителю планети – CNN

Будучи кандидатом у президенти, Дональд Трамп засуджував своїх опонентів як таких, що втягнуть США в закордонні війни, аж до Третьої світової війни.

За час своїх каденцій президент США Дональд Трамп погрожував або атакував щонайменше 15 із 200 країн. На них припадає кожен 11-й житель планети.

Новим пунктом у цьому списку став Оман: 27 травня Трамп заявив, що може вдарити по країні, якщо та разом з Іраном спробує контролювати Ормузьку протоку. Видання зазначає, що ця погроза звучала не як окрема офіційна заява, а радше як фраза, сказана мимохідь і без попереднього обдумування, що, на думку журналістів, уже стало типовим для американського президента.