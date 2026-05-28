США заборонили черговий запуск найбільшої ракети у світ

28 травня 2026, 18:29
Ракета Starship V3 виконала лише один запуск у космос, але США призупинили її подальші польоти.

Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки заборонило нові запуски найбільшої у світі ракети Starship V3 до завершення розслідування аварії. 

Про це повідомляє Space.com.

Рішення ухвалили лише через п'ять днів після історичного випробувального польоту. Відомство класифікувало жорстке приземлення нижнього ступеня ракети як аварійну ситуацію, що несе загрозу громадській безпеці. 23 травня відбувся перший випробувальний політ модифікації Starship V3. Місія принесла компанії SpaceX як значні успіхи, так і серйозні проблеми.
 
Корабель успішно вийшов на орбіту та вивів два десятки макетів і два справжні супутники Starlink. Він витримав проходження крізь атмосферу Землі та здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані, після чого планово вибухнув. Гігантський прискорювач не зміг виконати м'яке та контрольоване приводнення в Мексиканській затоці. Через збій у руховій системі відбувся жорсткий удар об воду.
 
Федеральне управління цивільної авіації США спільно зі SpaceX уже розпочали розслідування причин відмови двигунів Super Heavy. Точні терміни його завершення наразі невідомі. Водночас у SpaceX сподіваються швидко усунути неполадки та отримати новий дозвіл на зліт, оскільки сам політ на орбіту довів ефективність нової версії ракети.
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
