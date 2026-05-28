NYT: Погрозами Києву кремль намагається приховати безвихідь на фронті

28 травня 2026, 14:52
NYT: Погрозами Києву кремль намагається приховати безвихідь на фронті
з вільних джерел
росія переключила увагу з України на США.

Посилення атак на Київ і погрози на адресу України є спробою росії продемонструвати силу в умовах, коли вона зайшла в безвихідь як на фронті, так і за столом переговорів.

До такого висновку доходять автори аналітичного матеріалу The New York Times.

Видання зазначає, що масштабні ракетні атаки відбуваються на тлі сповільнення темпів наземної війни через поширення безпілотних технологій, яке зробило пересування на полі бою повільнішим і дорожчим. Травневий наступ росії дав мікроскопічні результати – за підсумками місяця москва, ймовірно, окупує найменшу кількість територій за останній рік.

Це піднімає питання, пишуть автори, "чи досягла росія вже всього, чого могла досягти за допомогою звичайного озброєння". Старший науковий співробітник Центру Карнегі Тетяна Станова зазначила, що військова перевага росії, яку та підтримувала останні кілька років, поступово зменшується, і це породжує запитання: "Чи не підвищиться рівень ескалації?"

російський політолог Ілля Гращенков вважає, що кремлівська риторика спрямована не лише на внутрішню аудиторію. За його словами, росія переключила увагу з України на США – не просто обіцяючи нові удари, а заздалегідь повідомляючи Вашингтон і вимагаючи "врахувати наслідки для американської дипломатичної присутності".

Таким чином, вважає він, москва одночасно демонструє готовність до ескалації і надсилає сигнал США про необхідність долучитися до пошуку рішення. Аналітики NYT також зазначають, що погрози частково були попередженням про те, як далеко росія може зайти, якщо Вашингтон не відновить участь у переговорах.

Гращенков застерігає: відсутність дипломатичного прогресу підвищує ризик застосування росією "більш важкого озброєння, включаючи тактичну ядерну зброю".

На тлі погроз Зеленський надіслав відкритого листа Трампу, попередивши про критичну нестачу засобів ППО і зазначивши, що у питанні захисту від балістики Україна може розраховувати практично виключно на США. Водночас дипломати посольств європейських країн залишаються в Києві.

