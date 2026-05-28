Туреччина різко скорочує імпорт російської нафти – Reuters

Країна не готова купувати нафту з рф за високими цінами.

Туреччина скоротить у травні імпорт російської сирої нафти марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів до найнижчого рівня за майже півтора року.

Про це пише Reuters, посилаючись на дані LSEG, Kpler та торгові джерела.

Туреччина є третім найбільшим імпортером російської морської нафти у світі. Очікується, що імпорт цього місяця становитиме близько 161 000 барелів на день. У січні-квітні було 189 000 барелів на день, а у травні минулого року – 302 000 барелів.

"Туреччина звикла до російської сирої нафти зі значною знижкою. Вони не були готові купувати цей сорт за такими високими цінами", – пояснює трейдер великої західної фірми.

