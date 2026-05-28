Рада ратифікувала кредит ЄС на €90 млрд. У Єврокомісії відреагували (оновлено)

Якщо Україна не виконає умови демократії та верховенства права – гроші доведеться обов'язково повернути.

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику з Європейським Союзом на 90 млрд євро. За неї на засіданні 28 травня проголосували 298 депутатів.

Як пояснив під час виступу в парламенті міністр фінансів Сергій Марченко, з 90 млрд євро 60 млрд піде на посилення обороноздатності України, а 30 млрд – на підтримку державного бюджету. Борг виплачуватимуть за рахунок російських репарацій після завершення війни. Однією з умов повернення кредиту також є дотримання Україною норм демократії.

Умови отримання траншів

Виплата трьох траншів передбачає виконання низки вимог: підтримання демократичних механізмів, багатопартійного парламентаризму та боротьби з корупцією, незалежність центрального банку, незворотність антикорупційних норм, впровадження передових практик управління держпідприємствами та щоквартальна звітність перед Єврокомісією.

Серед конкретних законодавчих зобов'язань – скасування пільг з оподаткування міжнародних посилок, запровадження оподаткування доходів через цифрові платформи, продовження військового збору 5% на три роки, прийняття нового Митного кодексу та призначення голови Держмитслужби.

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що умови меморандуму фактично дублюють меморандум з МВФ – "де-факто нічого нового там нема".

Угода була підписана напередодні, 27 травня, що викликало жваву дискусію. Зокрема, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала підтримати ратифікацію угоди, але потім голосувати проти прописаних у ній законопроєктів. Депутати також підтримали прискорення процедури невідкладного підписання законопроєкту головою Верховної Ради.

28 травня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №0376 про ратифікацію угоди про позику між Україною та Європейським Союзом на 90 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала "швидку роботу" українського парламенту для ратифікації документів, пов’язаних з отриманням позики на 90 млрд євро.

"Ця важка робота прокладає шлях до перших виплат у липні", – зазначила вона.

Посол ЄС Катаріна Матернова відзначила, що у залі зібрали 298 голосів "за".

"Позика на 90 млрд євро допоможе посилити стійкість України, підтримає відбудову та забезпечить макрофінансову стабільність в умовах, коли загарбницька війна росії триває", – прокоментувала вона.