Швеція готує передачу Україні перших винищувачів Gripen

Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон сьогодні на пресконференції на військовій базі Уппланд в Уппсалі оголосить про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen модифікацій C/D.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Одночасно розпочнуться переговори щодо майбутнього продажу Україні новіших літаків – Gripen E. За інформацією видання, Україна оплатить їх коштом кредитів ЄС. Минулого року Швеція та Україна вже підписали лист про наміри, який може призвести до угоди на 100-150 літаків.

Чому Gripen підходить для України

Цей винищувач створювався спеціально для умов, максимально наближених до нинішніх українських реалій. Його головна перевага – здатність до розосередженого базування: літак може злітати і сідати на ділянках звичайних шосе та коротких злітно-посадкових смугах, що критично важливо в умовах постійних ударів по аеродромах.

Gripen також вирізняється швидкістю обслуговування і потребує мінімальної кількості персоналу: для місій "повітря – повітря" повне дозаправлення та переозброєння займає менше 10 хвилин, для ударів по наземних цілях – менше 20 хвилин.

Технічні характеристики

Модифікація E оснащена двигуном General Electric F414G, що забезпечує швидкість до 2 500 км/год та бойовий радіус понад 800 кілометрів. Радар Raven ES-05 з активною фазовою антенною решіткою дозволяє виявляти цілі на великих відстанях навіть в умовах активного радіоелектронного придушення. Літак здатний нести ракети Meteor з дальністю понад 100 кілометрів, що забезпечує перевагу над російськими перехоплювачами.