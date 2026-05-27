Зеленський відкинув ідею часткового членства України в ЄС – Bloomberg

Президент України попередив, що вагання щодо розширення блоку будуть розцінені рф як слабкість.

Президент Володимир Зеленський відкинув ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про часткове членство України в Європейському Союзі, заявивши, що його країна заслуговує на повноправне членство в блоці. Це підкреслює те, що Київ не згоден на півзаходи щодо своєї євроінтеграції.

"Ми ніколи не розглядали членство як вступ до якогось "напів-Союзу", – написав Зеленський у листі, який був адресований голові Європейської ради Антоніу Коште, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу.

В агентстві підкреслили, що цей лист є чіткою відмовою України на пропозицію Мерца про те, що Україні можна надати "асоційоване членство" в ЄС як проміжний крок перед повноправним вступом у майбутньому. Журналісти зазначили, що Зеленський не згадав німецького лідера по імені, але у своєму листі він неодноразово відкинув "часткові рішення" і попередив, що вагання щодо розширення блоку будуть інтерпретовані росією як слабкість. У своєму листі президент України наголосив, що москва прагне відокремити Київ від Європи.

В агентстві додали, що в листі Зеленський також зазначив, що Україна є військовим активом, здатним допомогти забезпечити європейську безпеку. Президент підкреслив, що Україна не просто отримує підтримку, а й вносить свій внесок у європейську оборону. "Було б просто дивно, якби ми стримували найбільшу антиєвропейську силу в Європі, в той час як нас самих зупиняють на шляху до повноправного членства", – йдеться в листі Зеленського.

Крім того, президент додав у своєму листі, що жодна інша країна, яка прагне вступити до блоку, ніколи не стикалася з порівнянним тиском, оскільки від України вимагають проведення економічних і правових реформ, необхідних для отримання членства, водночас ведучи боротьбу у найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни. Також Зеленський зазначив, що попередні раунди розширення ЄС показали, що країнам можна дати час на інтеграцію після вступу. Він підкреслив, що складна геополітична ситуація в Європі є аргументом на користь прискорення процесу вступу до блоку.