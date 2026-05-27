Повітряний простір Фінляндії міг порушити російський військовий літак

У Гельсінкі розпочали розслідування.

27 травня російський літак, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії.

Про це повідомило фінське Міністерство оборони.

Підозрюється, що російський військовий літак порушив повітряний простір країни, коли намагався уникнути грози у Фінській затоці біля Порккала.

У відповідь фінські військово-повітряні сили підняли авіацію. Зараз прикордонна служба розслідує інцидент. Детальнішу інформацію обіцяють надати пізніше.

Міноборони Фінляндії не уточнило, який саме військовий літак рф порушив її повітряний простір.