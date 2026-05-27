Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф готує додаткову мобілізацію для збільшення окупаційного контингенту – Зеленський

27 травня 2026, 19:13
рф готує додаткову мобілізацію для збільшення окупаційного контингенту – Зеленський
фото: Офіс президента
кремль активізував видачу мобілізаційних розпоряджень.
Політичне керівництво рф готує додаткову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. На війну проти України планують відправити "десятки тисяч" людей.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
За його словами, Україна "отримує все більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації" у росії.
 
"Політичне керівництво росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані й щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", – зазначив Зеленський.
 
Він також стверджує, що "ці російські кроки є підтвердженням того, що до справжньої дипломатії москва не готується". Тому, за словами президента, Україна передасть наявні дані партнерам.
 
Президент України Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо ситуації на фронті та оборони. Українське командування доповіло про обстановку на ключових напрямках, а також про подальші дії ЗСУ.
 
"Детальна нарада щодо нашої оборони. Вдячний усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та обороняються активно", – зазначив Зеленський.
 
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку, Донеччині, Запорізькому напрямку та півдні України. Окремо Зеленський відзначив українські підрозділи за результати на фронті.
 
"Хочу відзначити особливо сьогодні 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті", – наголосив він.
 
Також на нараді обговорювали застосування українських далекобійних засобів ураження, зокрема удари по об’єктах нафтової галузі рф.
 
"Була доповідь і по застосуванню наших далекобійних санкцій – зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах", – повідомив Зеленський.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється