рф готує додаткову мобілізацію для збільшення окупаційного контингенту – Зеленський

кремль активізував видачу мобілізаційних розпоряджень.

Політичне керівництво рф готує додаткову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. На війну проти України планують відправити "десятки тисяч" людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна "отримує все більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації" у росії.

"Політичне керівництво росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані й щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", – зазначив Зеленський.

Він також стверджує, що "ці російські кроки є підтвердженням того, що до справжньої дипломатії москва не готується". Тому, за словами президента, Україна передасть наявні дані партнерам.

Президент України Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо ситуації на фронті та оборони. Українське командування доповіло про обстановку на ключових напрямках, а також про подальші дії ЗСУ. "Детальна нарада щодо нашої оборони. Вдячний усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та обороняються активно", – зазначив Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку, Донеччині, Запорізькому напрямку та півдні України. Окремо Зеленський відзначив українські підрозділи за результати на фронті.

"Хочу відзначити особливо сьогодні 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті", – наголосив він.

Також на нараді обговорювали застосування українських далекобійних засобів ураження, зокрема удари по об’єктах нафтової галузі рф.

"Була доповідь і по застосуванню наших далекобійних санкцій – зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах", – повідомив Зеленський.