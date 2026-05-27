NASA представило перші деталі створення бази на Місяці

У пріоритеті – посадкові модулі, місяцеходи та дрони.

NASA вже замовляє посадкові модулі, місяцеходи та дрони для майбутньої великої бази на Місяці – менш ніж через два місяці після рекордного обльоту Місяця місією Artemis II.

Про це передає Associated Press.

Космічне агентство оголосило про перший етап проєкту та виділило сотні мільйонів доларів чотирьом американським компаніям. Компанія Blue Origin Джеффа Безоса має доставити на Місяць два посадкові модулі для транспортування місяцеходів поблизу південного полюса супутника. Так звані "місячні транспортні платформи" створюватимуть компанії Astrolab та Lunar Outpost. А Firefly Aerospace, яка торік успішно посадила апарат на Місяць, доставить перші дрони.