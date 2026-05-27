NASA представило перші деталі створення бази на Місяці

27 травня 2026, 16:35
Фото: NASA/Reid Wiseman
У пріоритеті – посадкові модулі, місяцеходи та дрони.
NASA вже замовляє посадкові модулі, місяцеходи та дрони для майбутньої великої бази на Місяці – менш ніж через два місяці після рекордного обльоту Місяця місією Artemis II.
 
Про це передає Associated Press.
 
Космічне агентство оголосило про перший етап проєкту та виділило сотні мільйонів доларів чотирьом американським компаніям. Компанія Blue Origin Джеффа Безоса має доставити на Місяць два посадкові модулі для транспортування місяцеходів поблизу південного полюса супутника. Так звані "місячні транспортні платформи" створюватимуть компанії Astrolab та Lunar Outpost. А Firefly Aerospace, яка торік успішно посадила апарат на Місяць, доставить перші дрони.
 
У NASA розраховують, що вся ця техніка прибуде на Місяць ще до висадки перших астронавтів у межах програми Artemis, яка може відбутися вже у 2028 році. Під час місії Artemis II у квітні четверо астронавтів здійснили обліт Місяця, залетівши далі в космос, ніж екіпажі програми Apollo наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років.
 
Наступна місія – Artemis III – запланована на середину 2027 року. Її учасники мають відпрацювати стикування капсули Orion із місячними посадковими модулями, які для NASA створюють Blue Origin та SpaceX Ілона Маска. Висадка двох астронавтів на Місяць може відбутися вже у 2028 році. Другий етап будівництва бази, який триватиме з 2029 року до початку 2030-х, передбачає створення постійної інфраструктури, зокрема енергомережі.
 
Повноцінна база з житловими модулями для тривалого перебування астронавтів, за планами NASA, має з’явитися у 2030-х роках. Керівник програми місячної бази NASA Карлос Гарсія-Галан заявив, що база може розтягнутися на сотні квадратних миль.
 
За словами глави NASA Джареда Айзекмана, головна мета місячної бази – розвиток місячної економіки, проведення наукових досліджень та підготовка до майбутньої експедиції на Марс.

 

