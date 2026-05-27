Єврокомісар закликав Європу перейняти оборонний досвід України

27 травня 2026, 12:11
Фото: alliance/dpa/D
Як приклад єврокомісар навів українські крилаті ракети "Фламінго".

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс закликав Європу переглянути підхід до виробництва озброєнь і перейняти досвід України – робити ставку на масовість і практичність замість надмірно складних і дорогих систем.

Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times.

"Європейці виробляють те, що вони називають продукцією "високої моди". Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога і її неможливо наростити", – сказав Кубілюс, додавши, що натомість українські виробники роблять "досить хорошу" продукцію, яку можна швидко масштабувати.

Порівняння на цифрах

Як приклад єврокомісар навів українські крилаті ракети "Фламінго": цього року Україна готова випустити близько 700 одиниць, тоді як ЄС виробив менш як 300, а росія – близько 1 200.

Кубілюс також наголосив на стратегічному значенні посилення України – особливо в контексті можливого повернення до переговорів із росією. "Єдина формула, яка може принести мир, – це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України", – підкреслив він, закликавши уряди країн ЄС відкрити арсенали для постачань Києву.

Єврокомісар також вказав на системну проблему європейського оборонного ринку: національні уряди надто захищають власних виробників, що стримує конкуренцію та транскордонну співпрацю.

Як один із шляхів вирішення Кубілюс підтримав ідею створення європейського оборонного гіганта Project Bromo за участі Airbus, Thales та Leonardo – для конкуренції зі SpaceX у глобальному масштабі. Крім того, він припустив, що Україна могла б закуповувати зброю з арсеналів країн ЄС за рахунок нового кредитного пакета на 90 млрд євро.

