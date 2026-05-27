Reuters: росія через суд вимагає від Euroclear компенсацію у $252 млрд

В ЄС це рішення не має жодної юридичної сили.

московський арбітражний суд підтримав вимогу Центрального банку росії щодо негайного виконання рішення проти бельгійської клірингової системи Euroclear. російська сторона вимагає компенсацію за заморожування активів у розмірі 18,17 трлн рублів – близько $252 млрд.

Про це повідомляє Reuters.

Позов став відповіддю кремля на рішення ЄС використовувати прибутки від заморожених російських активів для підтримки України. Ще 15 травня російський суд задовольнив вимоги Центробанку щодо відшкодування збитків, а тепер підтримав і вимогу негайного виконання цього рішення.

Ключова проблема для москви полягає в тому, що російські судові рішення не мають юридичної сили на території Євросоюзу. Європейське законодавство прямо захищає Euroclear від відповідальності за виконання санкційного режиму ЄС. Через це рішення московського суду виглядає радше політичним та символічним кроком, аніж реальним механізмом повернення коштів.

Теоретично росія може спробувати шукати активи Euroclear у так званих "дружніх" юрисдикціях, зокрема в Китаї, ОАЕ чи Казахстані, для потенційного арешту або тиску.

У компанії вже розкритикували судовий процес, заявивши про порушення права на захист: слухання було призначене лише за два дні, а повний текст рішення досі не опублікований.

Після початку повномасштабної війни країни Заходу заморозили близько 300 млрд євро російських резервів, приблизно дві третини яких зберігаються саме в системі Euroclear. Раніше американське агентство Fitch погрожувало знизити кредитний рейтинг бельгійського депозитарію через наміри вивільнити частину коштів під репараційний кредит для України.