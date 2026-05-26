ВМС США забезпечили прохід першого конвою через Ормузьку протоку

26 травня 2026, 20:59
Фото: ИА Report
Нинішня місія є відновленням американської ініціативи "Проєкт Свобода".

Військово-морські сили США відновили операцію із супроводу торговельних суден під час перетину Ормузької протоки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Першим конвоєм стало конвоювання грецького супертанкера із двома мільйонами барелів нафти на борту біля узбережжя Оману. Судно залишалося заблокованим у Перській затоці з початку березня. Тепер танкер відновив рух і прямує до Індії для розвантаження.

Нинішня місія є відновленням американської ініціативи "Проєкт Свобода", спрямованої на забезпечення безпеки судноплавства у стратегічно важливому морському коридорі. Попередній запуск програми завершився невдачею – її припинили приблизно через 36 годин після старту.

У найближчі дні Командування ВМС США планує забезпечити безпечний прохід через протоку для близько десятка цивільних суден – як великих контейнеровозів, так і нафтових супертанкерів.

