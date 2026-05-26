Умєров терміново прибув до Берліна на переговори з союзниками – Politico

Зустріч проходить на тлі ескалації з боку рф.

Глава української переговорної групи Рустем Умєров прибув до Берліна на зустріч з радниками з національної безпеки лідерів країн E3 – Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє Politico.

Речник канцлера Фрідріха Мерца відмовився коментувати зустріч, назвавши її "конфіденційною". Посольство України

Візит відбувається на тлі одразу кількох загострень. росія погрожує "систематичними ударами" по Києву, тоді як державний секретар США Марко Рубіо заявив про відхід Америки від мирних переговорів. Паралельно наростає напруга між Мерцем та Зеленським через пропозицію канцлера надати Україні "асоційоване членство" в ЄС як проміжний етап. Президент України її відкинув, наполягаючи на тому, що "місце України в Євросоюзі має бути повним, повноцінним і рівноправним".

Збіг у часі не залишився непоміченим у дипломатичних колах. "Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц публічно наполягає на асоційованому членстві саме зараз. Те, що Умєров сьогодні перебуває в Берліні, свідчить про чіткий зв'язок у часі", – зазначив один з європейських дипломатів.