Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський заявив про підготовку росією удару "Орєшніком" по Україні

23 травня 2026, 20:24
Зеленський заявив про підготовку росією удару
Фото: Зеленський / Telegram
Зеленський закликав українців іти в укриття і розраховує на превентивну реакцію світу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по Україні "Орєшніком". Наразі Київ перевіряє цю інформацію.

Про це повідомив у Telegram глава держави.

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона бачить ознаки підготовки комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. У зв'язку з цим президент закликав українців реагувати на тривоги.

"Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя - користуйтесь укриттями", – написав глава держави.

Зеленський зауважив, що Україна звертає увагу партнерів як у США, так і в Європі на те, що застосування такої зброї та затягування війни є глобальним прикладом в тому числі для інших потенційних агресорів. Тож Київ очікує на превентивну реакції світу.

"Якщо росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною - треба тиснути на москву, щоб вони не розширювали війну", – наголосив український лідер.

Окремо президент додав, що Україна готує ППО настільки, наскільки це можливо. За його словами, українська сторона буде відповідати цілком справедливо на кожен удар рф.

Резюмуючи Зеленський зазначив, що цю війну треба завершувати.

"Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у росії немає. Цю війну треба завершувати –мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи", – резюмував глава держави.

війнаВолодимир ЗеленськийОрєшнік

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється